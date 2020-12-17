النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وقف الملك عبدالعزيز يعلن عن بدء إجراءات تمليك المواطنين لعقاراتهم ببحرة

بناءً على توجيهات أمير مكة المكرمة واعتبارًا من الأحد المقبل وفق اشتراطات محددة

أعلن وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية عن بدء إجراءات تمليك المواطنين لعقاراتهم الواقعة داخل نطاق حدود أراضي الوقف بمحافظة بحرة ابتداءً من يوم الأحد المقبل عن طريق المكاتب الهندسية المعتمدة من أمانة الوقف لهذا الغرض.

جاء ذلك وفقاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل.

وطالب الوقف المواطنين المعنيين بهذه المرحلة مراجعة الموقع الإلكتروني الرسمي لأمانة الوقف (www.azizia.org.sa) لمعرفة المكاتب الهندسية المعتمدة من أمانة الوقف المخولة باستقبال طلبات المواطنين وتزويدهم بالاشتراطات والمتطلبات لإنهاء إجراءاتهم .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وقف الملك عبدالعزيز يعلن عن بدء إجراءات تمليك المواطنين لعقاراتهم ببحرة
سبق

أعلن وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية عن بدء إجراءات تمليك المواطنين لعقاراتهم الواقعة داخل نطاق حدود أراضي الوقف بمحافظة بحرة ابتداءً من يوم الأحد المقبل عن طريق المكاتب الهندسية المعتمدة من أمانة الوقف لهذا الغرض.

جاء ذلك وفقاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل.

وطالب الوقف المواطنين المعنيين بهذه المرحلة مراجعة الموقع الإلكتروني الرسمي لأمانة الوقف (www.azizia.org.sa) لمعرفة المكاتب الهندسية المعتمدة من أمانة الوقف المخولة باستقبال طلبات المواطنين وتزويدهم بالاشتراطات والمتطلبات لإنهاء إجراءاتهم .

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
02:10 PM

وقف الملك عبدالعزيز يعلن عن بدء إجراءات تمليك المواطنين لعقاراتهم ببحرة

بناءً على توجيهات أمير مكة المكرمة واعتبارًا من الأحد المقبل وفق اشتراطات محددة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
3,036

أعلن وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية عن بدء إجراءات تمليك المواطنين لعقاراتهم الواقعة داخل نطاق حدود أراضي الوقف بمحافظة بحرة ابتداءً من يوم الأحد المقبل عن طريق المكاتب الهندسية المعتمدة من أمانة الوقف لهذا الغرض.

جاء ذلك وفقاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل.

وطالب الوقف المواطنين المعنيين بهذه المرحلة مراجعة الموقع الإلكتروني الرسمي لأمانة الوقف (www.azizia.org.sa) لمعرفة المكاتب الهندسية المعتمدة من أمانة الوقف المخولة باستقبال طلبات المواطنين وتزويدهم بالاشتراطات والمتطلبات لإنهاء إجراءاتهم .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,651
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,597
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,655
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,103

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة