الولايات المتحدة: تسجيل زيادة مستمرة في عدد الوفيات بفيروس كورونا
تخطى 7 آلاف حالة.. والإصابات وصلت 275586
تخطى عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية من جرّاء مرض "كوفيد-19"؛ الناتج عن فيروس كورونا المستجد، 7 آلاف حالة، بحسب آخر البيانات المتاحة، الجمعة.
وسجّلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية حتى السابعة مساءً بتوقيت العاصمة واشنطن، 7087 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 275586 حالة، ومن بين حالات الوفاة هناك 1584 حالة في نيويورك.
وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس القاتل في العالم مليون شخص، الجمعة، فيما ارتفعت الوفيات إلى أكثر من 58 ألفاً.
فيروس كورونا الجديد
الولايات المتحدة: تسجيل زيادة مستمرة في عدد الوفيات بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-04-04
تخطى عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية من جرّاء مرض "كوفيد-19"؛ الناتج عن فيروس كورونا المستجد، 7 آلاف حالة، بحسب آخر البيانات المتاحة، الجمعة.
وسجّلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية حتى السابعة مساءً بتوقيت العاصمة واشنطن، 7087 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 275586 حالة، ومن بين حالات الوفاة هناك 1584 حالة في نيويورك.
وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس القاتل في العالم مليون شخص، الجمعة، فيما ارتفعت الوفيات إلى أكثر من 58 ألفاً.
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
10:27 AM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
11:00 AM
الولايات المتحدة: تسجيل زيادة مستمرة في عدد الوفيات بفيروس كورونا
تخطى 7 آلاف حالة.. والإصابات وصلت 275586
تخطى عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية من جرّاء مرض "كوفيد-19"؛ الناتج عن فيروس كورونا المستجد، 7 آلاف حالة، بحسب آخر البيانات المتاحة، الجمعة.
وسجّلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية حتى السابعة مساءً بتوقيت العاصمة واشنطن، 7087 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 275586 حالة، ومن بين حالات الوفاة هناك 1584 حالة في نيويورك.
وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس القاتل في العالم مليون شخص، الجمعة، فيما ارتفعت الوفيات إلى أكثر من 58 ألفاً.