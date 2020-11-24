النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 252 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 495 خلال الـ24 ساعة الماضية

العملة التركية تتراجع مجدداً أمام الدولار الأمريكي

بما يصل إلى 2%.. إلى أكثر من ثمانية ليرات اليوم

تراجعت الليرة التركية بما يصل إلى 2%، إلى أكثر من ثمانية ليرات مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء.

وأشارت "سكاي نيوز عربية" إلى استمرار خسائر الليرة التركية، في الأسبوع الجاري مع استغلال المستثمرين صعوداً قوياً مؤخراً لتكوين مراكز من العملات والذهب.

ونزلت الليرة إلى 8.05 مقابل العملة الأمريكية مقارنة بمستوى الإغلاق أمس عند 7.8880 وقلصت خسائرها لتبلغ ثمانية ليرات مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 09:35 بتوقيت غرينتش.

وكانت الليرة التركية قد سجلت مستوى قياسياً منخفضاً عند نحو 8.58 الشهر الجاري، قبل أن تتعافى. ثم انخفضت الليرة حالياً 26% عن مستواها في نهاية 2019.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
العملة التركية تتراجع مجدداً أمام الدولار الأمريكي
سبق

تراجعت الليرة التركية بما يصل إلى 2%، إلى أكثر من ثمانية ليرات مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء.

وأشارت "سكاي نيوز عربية" إلى استمرار خسائر الليرة التركية، في الأسبوع الجاري مع استغلال المستثمرين صعوداً قوياً مؤخراً لتكوين مراكز من العملات والذهب.

ونزلت الليرة إلى 8.05 مقابل العملة الأمريكية مقارنة بمستوى الإغلاق أمس عند 7.8880 وقلصت خسائرها لتبلغ ثمانية ليرات مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 09:35 بتوقيت غرينتش.

وكانت الليرة التركية قد سجلت مستوى قياسياً منخفضاً عند نحو 8.58 الشهر الجاري، قبل أن تتعافى. ثم انخفضت الليرة حالياً 26% عن مستواها في نهاية 2019.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
03:10 PM

العملة التركية تتراجع مجدداً أمام الدولار الأمريكي

بما يصل إلى 2%.. إلى أكثر من ثمانية ليرات اليوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
551

تراجعت الليرة التركية بما يصل إلى 2%، إلى أكثر من ثمانية ليرات مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء.

وأشارت "سكاي نيوز عربية" إلى استمرار خسائر الليرة التركية، في الأسبوع الجاري مع استغلال المستثمرين صعوداً قوياً مؤخراً لتكوين مراكز من العملات والذهب.

ونزلت الليرة إلى 8.05 مقابل العملة الأمريكية مقارنة بمستوى الإغلاق أمس عند 7.8880 وقلصت خسائرها لتبلغ ثمانية ليرات مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 09:35 بتوقيت غرينتش.

وكانت الليرة التركية قد سجلت مستوى قياسياً منخفضاً عند نحو 8.58 الشهر الجاري، قبل أن تتعافى. ثم انخفضت الليرة حالياً 26% عن مستواها في نهاية 2019.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,071
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,205
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,755
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,518

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة