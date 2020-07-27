نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويستعرضان الشراكة الاستراتيجية

بحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، في الرياض رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الفريق أول مارك ميلي.

وجرى خلال اللقاء استعراض الشراكة الاستراتيجية بين البلدَيْن في الجانب الدفاعي والعسكري، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم الأمن والسلم الدوليَّيْن.

كما جرى التشديد على توافق البلدَيْن في التصدي لأشكال الإرهاب كافة والتهديد لأمن المنطقة، وذلك من خلال التنسيق الدفاعي المتقدم بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وسمو قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، ومدير مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

كما حضره من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية جون أبي زيد، والوفد الرسمي المرافق لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية.



