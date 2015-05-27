الصحة: الجرعة الثانية من لقاح #كورونا متاحة لمن بلغ 60 عامًا فأكثر

شددت على التقيد بالإجراءات الاحترازية خلال فترة الإجازة الصيفية

كشفت وزارة الصحة، أن الجرعة الثانية من لقاح #كورونا، متاحة لمن بلغ 60 عامًا فأكثر.

وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق اليوم، ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال فترة الإجازة الصيفية والسفر مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وتجاوز عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة 13 مليون جرعة فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة 444780 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 427462 حالة، ووصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى (7295) حالة، رحمهم الله.

وتنصح "الصحة" الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.