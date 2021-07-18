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إغلاق 25 منشأة تجارية و3 محطات وقود غير مستوفية للاشتراطات بمكة

بجانب ضبط 17 عاملًا بدون شهادات صحية وإتلاف 2790 كجم من اللحوم الفاسدة

أغلقت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- 25 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية.

وأوضحت بلدية العزيزية أن الفِرَق الرقابية التابعة لها قامت بتنفيذ 735 جولة رقابية ميدانية، ونتج عنها إغلاق 25 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى إغلاق 3 محطات وقود غير مستوفية للاشتراطات الفنية وتم تطبيق الجزاءات والغرامات بحقها.

وضبطت الفِرَق الرقابية 17 عاملًا يعملون بدون شهادات صحية، وأتلفت 2790 كجم من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى على إثر ذلك تطبيق الإجراءات والغرامات النظامية اللازمة وفق اللوائح والأنظمة البلدية.

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إغلاق 25 منشأة تجارية و3 محطات وقود غير مستوفية للاشتراطات بمكة
سبق

أغلقت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- 25 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية.

وأوضحت بلدية العزيزية أن الفِرَق الرقابية التابعة لها قامت بتنفيذ 735 جولة رقابية ميدانية، ونتج عنها إغلاق 25 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى إغلاق 3 محطات وقود غير مستوفية للاشتراطات الفنية وتم تطبيق الجزاءات والغرامات بحقها.

وضبطت الفِرَق الرقابية 17 عاملًا يعملون بدون شهادات صحية، وأتلفت 2790 كجم من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى على إثر ذلك تطبيق الإجراءات والغرامات النظامية اللازمة وفق اللوائح والأنظمة البلدية.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
12:04 PM

إغلاق 25 منشأة تجارية و3 محطات وقود غير مستوفية للاشتراطات بمكة

بجانب ضبط 17 عاملًا بدون شهادات صحية وإتلاف 2790 كجم من اللحوم الفاسدة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
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أغلقت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- 25 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية.

وأوضحت بلدية العزيزية أن الفِرَق الرقابية التابعة لها قامت بتنفيذ 735 جولة رقابية ميدانية، ونتج عنها إغلاق 25 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى إغلاق 3 محطات وقود غير مستوفية للاشتراطات الفنية وتم تطبيق الجزاءات والغرامات بحقها.

وضبطت الفِرَق الرقابية 17 عاملًا يعملون بدون شهادات صحية، وأتلفت 2790 كجم من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى على إثر ذلك تطبيق الإجراءات والغرامات النظامية اللازمة وفق اللوائح والأنظمة البلدية.

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