صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، ويظهر فيه أشخاص يطلقون أعيرة نارية في الهواء أثناء حضورهم لإحدى المناسبات، متباهين بفعلتهم ومعرضين أنفسهم والآخرين للخطر، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن تحديد هويتهم والقبض عليهم وهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخاذ كل الإجراءات الأولية النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

مكة المكرمة.. القبض على 3 أشخاص تباهوا بإطلاق أعيرة نارية في إحدى المناسبات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-25 صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، ويظهر فيه أشخاص يطلقون أعيرة نارية في الهواء أثناء حضورهم لإحدى المناسبات، متباهين بفعلتهم ومعرضين أنفسهم والآخرين للخطر، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن تحديد هويتهم والقبض عليهم وهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخاذ كل الإجراءات الأولية النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442 05:16 PM

مكة المكرمة.. القبض على 3 أشخاص تباهوا بإطلاق أعيرة نارية في إحدى المناسبات ظهروا في مقطع فيديو يتباهون بفعلتهم ومعرضين أنفسهم والأخرين للخطر





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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، ويظهر فيه أشخاص يطلقون أعيرة نارية في الهواء أثناء حضورهم لإحدى المناسبات، متباهين بفعلتهم ومعرضين أنفسهم والآخرين للخطر، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن تحديد هويتهم والقبض عليهم وهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخاذ كل الإجراءات الأولية النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.