العراق يسجل 2022 إصابة جديدة بكورونا
95 حالة وفاة ترفع الإجمالي إلى 3345
سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2022 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19", ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 81757 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي أن 95 حالة وفاة جديدة سُجلت, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3345.
وسجلت 3784 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 50782 حالة، فيما بلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 27630, منهم 396 في العناية المركزة.
فيروس كورونا الجديد
العراق يسجل 2022 إصابة جديدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-07-14
سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2022 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19", ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 81757 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي أن 95 حالة وفاة جديدة سُجلت, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3345.
وسجلت 3784 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 50782 حالة، فيما بلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 27630, منهم 396 في العناية المركزة.
14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
04:58 PM
العراق يسجل 2022 إصابة جديدة بكورونا
95 حالة وفاة ترفع الإجمالي إلى 3345
سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2022 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19", ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 81757 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي أن 95 حالة وفاة جديدة سُجلت, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3345.
وسجلت 3784 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 50782 حالة، فيما بلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 27630, منهم 396 في العناية المركزة.