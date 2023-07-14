النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2692 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 237803

العراق يسجل 2022 إصابة جديدة بكورونا

95 حالة وفاة ترفع الإجمالي إلى 3345

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2022 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19", ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 81757 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي أن 95 حالة وفاة جديدة سُجلت, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3345.

وسجلت 3784 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 50782 حالة، فيما بلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 27630, منهم 396 في العناية المركزة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
العراق يسجل 2022 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2022 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19", ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 81757 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي أن 95 حالة وفاة جديدة سُجلت, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3345.

وسجلت 3784 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 50782 حالة، فيما بلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 27630, منهم 396 في العناية المركزة.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
04:58 PM

العراق يسجل 2022 إصابة جديدة بكورونا

95 حالة وفاة ترفع الإجمالي إلى 3345

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
138

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2022 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19", ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 81757 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي أن 95 حالة وفاة جديدة سُجلت, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3345.

وسجلت 3784 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 50782 حالة، فيما بلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 27630, منهم 396 في العناية المركزة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,793
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,139
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,839
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,026

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة