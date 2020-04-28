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"صحة عسير" تنفذ الفرز البصري لأكثر من 171 ألف شخص بالمنافذ البرية

واصلت مهامها التوعوية والوقائية لإحكام السيطرة على جائحة فيروس كورونا

نفذت الشؤون الصحية بمنطقة عسير الفرز البصري وقياس الحرارة والتوعية لـ ١٧١٧٠١ شخص، وذلك في نقاط الفرز البصري بالمنافذ البرية للمنطقة، حيث تواصل هذه النقاط مهامها التوعوية والوقائية، وذلك استمرارًا للإجراءات الاحترازية لإحكام السيطرة على جائحة فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أوضحت "صحة عسير" أنها تنفذ تلك المهام بالتعاون مع الجهات الأمنية، كما يتم الكشف المبكر لعوامل الخطورة وانتقال العدوى وتحويل الحالات المشتبه بها إلى المنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب المتبع في التعامل مع حالات فيروس كورونا الجديد – كوفيد 19 -، وتم فحص جميع القادمين لهذه النقاط منذ بدء العمل بها وحتى فجر يوم الثلاثاء ٥ رمضان ١٤٤١هـ ، وذلك للتأكد من سلامة الجميع.

عسير صحة عسير الفرز البصري فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"صحة عسير" تنفذ الفرز البصري لأكثر من 171 ألف شخص بالمنافذ البرية
سبق

نفذت الشؤون الصحية بمنطقة عسير الفرز البصري وقياس الحرارة والتوعية لـ ١٧١٧٠١ شخص، وذلك في نقاط الفرز البصري بالمنافذ البرية للمنطقة، حيث تواصل هذه النقاط مهامها التوعوية والوقائية، وذلك استمرارًا للإجراءات الاحترازية لإحكام السيطرة على جائحة فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أوضحت "صحة عسير" أنها تنفذ تلك المهام بالتعاون مع الجهات الأمنية، كما يتم الكشف المبكر لعوامل الخطورة وانتقال العدوى وتحويل الحالات المشتبه بها إلى المنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب المتبع في التعامل مع حالات فيروس كورونا الجديد – كوفيد 19 -، وتم فحص جميع القادمين لهذه النقاط منذ بدء العمل بها وحتى فجر يوم الثلاثاء ٥ رمضان ١٤٤١هـ ، وذلك للتأكد من سلامة الجميع.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
11:36 PM

"صحة عسير" تنفذ الفرز البصري لأكثر من 171 ألف شخص بالمنافذ البرية

واصلت مهامها التوعوية والوقائية لإحكام السيطرة على جائحة فيروس كورونا

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بندر آل عوض - عسير
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نفذت الشؤون الصحية بمنطقة عسير الفرز البصري وقياس الحرارة والتوعية لـ ١٧١٧٠١ شخص، وذلك في نقاط الفرز البصري بالمنافذ البرية للمنطقة، حيث تواصل هذه النقاط مهامها التوعوية والوقائية، وذلك استمرارًا للإجراءات الاحترازية لإحكام السيطرة على جائحة فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أوضحت "صحة عسير" أنها تنفذ تلك المهام بالتعاون مع الجهات الأمنية، كما يتم الكشف المبكر لعوامل الخطورة وانتقال العدوى وتحويل الحالات المشتبه بها إلى المنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب المتبع في التعامل مع حالات فيروس كورونا الجديد – كوفيد 19 -، وتم فحص جميع القادمين لهذه النقاط منذ بدء العمل بها وحتى فجر يوم الثلاثاء ٥ رمضان ١٤٤١هـ ، وذلك للتأكد من سلامة الجميع.

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