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عظمى وصغرى.. "المسند" يرسم "خريطة لحرارة الرياض في أكتوبر"

فيما توقّع "الأرصاد" سحباً رعدية ممطرة مصحوبة برياح بمناطق عدة

قال الدكتور عبدالله المسند؛ أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، إن متوسط درجة الحرارة في #أكتوبر في #الرياض عادة ما يكون بين درجة حرارة عظمى تراوح ظهراً بين 31 - 37 م، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من27م، أو تتجاوز 39م، في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى(قُبيل الفجر) يراوح بين 19 - 24 م، ونادراً ما تنخفض عن 16م أو تتجاوز 24م.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كذلك على أجزاءٍ من منطقة نجران.

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عظمى وصغرى.. "المسند" يرسم "خريطة لحرارة الرياض في أكتوبر"
سبق

قال الدكتور عبدالله المسند؛ أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، إن متوسط درجة الحرارة في #أكتوبر في #الرياض عادة ما يكون بين درجة حرارة عظمى تراوح ظهراً بين 31 - 37 م، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من27م، أو تتجاوز 39م، في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى(قُبيل الفجر) يراوح بين 19 - 24 م، ونادراً ما تنخفض عن 16م أو تتجاوز 24م.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كذلك على أجزاءٍ من منطقة نجران.

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
12:25 PM

عظمى وصغرى.. "المسند" يرسم "خريطة لحرارة الرياض في أكتوبر"

فيما توقّع "الأرصاد" سحباً رعدية ممطرة مصحوبة برياح بمناطق عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الدكتور عبدالله المسند؛ أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، إن متوسط درجة الحرارة في #أكتوبر في #الرياض عادة ما يكون بين درجة حرارة عظمى تراوح ظهراً بين 31 - 37 م، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من27م، أو تتجاوز 39م، في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى(قُبيل الفجر) يراوح بين 19 - 24 م، ونادراً ما تنخفض عن 16م أو تتجاوز 24م.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كذلك على أجزاءٍ من منطقة نجران.

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