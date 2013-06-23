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"جدوى": نمو القروض العقارية 58% في ظل انخفاض الفائدة من البنوك

ارتفاع الطلب على المساكن

توقع تقرير المؤشرات النقدية والمالية في المملكة الصادر عن شركة "جدوى" للاستثمار لشهر يونيو الجاري، أن يستمر الاقتصاد المحلي بالتحسن خلال النصف الثاني من العام الجاري 2021 مما سيحدث تأثيراً إيجابياً على نمو القروض المقدمة إلى القطاع الخاص، وسيؤدي ذلك إلى نمو التمويل المحلي بشكل كبير وملحوظ في ظل انخفاض الفائدة لدى البنوك.

وكشف تقرير جدوى عن نمو القروض العقارية السكنية الجديدة بنحو 62 مليار ريال خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 2021، بنسبة ارتفاع 58% مقارنة بنفس الأشهر من العام الماضي 2020، كما توقع التقرير عدم حدوث أي تغييرات في أسعار "الريبو" و"الريبو العكسي" للبنك المركزي السعودي "ساما" في المستقبل القريب.

وأشار التقرير إلى أن خفض سعر الفائدة من بداية جائحة كورونا في 2020، وإبقاء البنك المركزي السعودي "ساما" على سعر إعادة الشراء العكسي "الريبو العكسي" عند 0.5%، وسعر إعادة الشراء "الريبو" دون تغيير عند حدود منخفضة 1%، بالتماشي مع قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة الأمريكي، وتطبيق "ساما" برنامجاً لدعم القطاع الخاص بلغت قيمته 50 مليار ريال، مما وفر سيولة كافية في النظام المصرفي، وأسهم في تراجع سعر الإقراض بين البنوك السعودية منذ مارس 2020 إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات.

وأظهر التقرير نمواً في أعداد عقود التمويل العقاري السكني بقيمة إجمالية تجاوزت 62 مليار ريال خلال الشهور الأربعة الأولى من العام، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 58% على أساس سنوي، وبالنظر إلى تصنيف القروض حسب نوع العقار، شكلت قروض "الفلل" الأغلبية من الرهون العقارية بنسبة بلت 80% من إجمالي القروض.

وفي ذات السياق، لفت التقرير إلى برنامج "سكني" وما قدمه من وحدات بنحو 66 ألف وحدة سكنية خلال الفترة من بداية العام وحتى شهر أبريل، وتمثل هذه الوحدات نحو 44% من إجمالي الوحدات البالغ عددها 150 ألف وحدة المستهدف توزيعها بنهاية العام 2021.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جدوى": نمو القروض العقارية 58% في ظل انخفاض الفائدة من البنوك
سبق

توقع تقرير المؤشرات النقدية والمالية في المملكة الصادر عن شركة "جدوى" للاستثمار لشهر يونيو الجاري، أن يستمر الاقتصاد المحلي بالتحسن خلال النصف الثاني من العام الجاري 2021 مما سيحدث تأثيراً إيجابياً على نمو القروض المقدمة إلى القطاع الخاص، وسيؤدي ذلك إلى نمو التمويل المحلي بشكل كبير وملحوظ في ظل انخفاض الفائدة لدى البنوك.

وكشف تقرير جدوى عن نمو القروض العقارية السكنية الجديدة بنحو 62 مليار ريال خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 2021، بنسبة ارتفاع 58% مقارنة بنفس الأشهر من العام الماضي 2020، كما توقع التقرير عدم حدوث أي تغييرات في أسعار "الريبو" و"الريبو العكسي" للبنك المركزي السعودي "ساما" في المستقبل القريب.

وأشار التقرير إلى أن خفض سعر الفائدة من بداية جائحة كورونا في 2020، وإبقاء البنك المركزي السعودي "ساما" على سعر إعادة الشراء العكسي "الريبو العكسي" عند 0.5%، وسعر إعادة الشراء "الريبو" دون تغيير عند حدود منخفضة 1%، بالتماشي مع قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة الأمريكي، وتطبيق "ساما" برنامجاً لدعم القطاع الخاص بلغت قيمته 50 مليار ريال، مما وفر سيولة كافية في النظام المصرفي، وأسهم في تراجع سعر الإقراض بين البنوك السعودية منذ مارس 2020 إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات.

وأظهر التقرير نمواً في أعداد عقود التمويل العقاري السكني بقيمة إجمالية تجاوزت 62 مليار ريال خلال الشهور الأربعة الأولى من العام، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 58% على أساس سنوي، وبالنظر إلى تصنيف القروض حسب نوع العقار، شكلت قروض "الفلل" الأغلبية من الرهون العقارية بنسبة بلت 80% من إجمالي القروض.

وفي ذات السياق، لفت التقرير إلى برنامج "سكني" وما قدمه من وحدات بنحو 66 ألف وحدة سكنية خلال الفترة من بداية العام وحتى شهر أبريل، وتمثل هذه الوحدات نحو 44% من إجمالي الوحدات البالغ عددها 150 ألف وحدة المستهدف توزيعها بنهاية العام 2021.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
06:11 PM

"جدوى": نمو القروض العقارية 58% في ظل انخفاض الفائدة من البنوك

ارتفاع الطلب على المساكن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع تقرير المؤشرات النقدية والمالية في المملكة الصادر عن شركة "جدوى" للاستثمار لشهر يونيو الجاري، أن يستمر الاقتصاد المحلي بالتحسن خلال النصف الثاني من العام الجاري 2021 مما سيحدث تأثيراً إيجابياً على نمو القروض المقدمة إلى القطاع الخاص، وسيؤدي ذلك إلى نمو التمويل المحلي بشكل كبير وملحوظ في ظل انخفاض الفائدة لدى البنوك.

وكشف تقرير جدوى عن نمو القروض العقارية السكنية الجديدة بنحو 62 مليار ريال خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 2021، بنسبة ارتفاع 58% مقارنة بنفس الأشهر من العام الماضي 2020، كما توقع التقرير عدم حدوث أي تغييرات في أسعار "الريبو" و"الريبو العكسي" للبنك المركزي السعودي "ساما" في المستقبل القريب.

وأشار التقرير إلى أن خفض سعر الفائدة من بداية جائحة كورونا في 2020، وإبقاء البنك المركزي السعودي "ساما" على سعر إعادة الشراء العكسي "الريبو العكسي" عند 0.5%، وسعر إعادة الشراء "الريبو" دون تغيير عند حدود منخفضة 1%، بالتماشي مع قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة الأمريكي، وتطبيق "ساما" برنامجاً لدعم القطاع الخاص بلغت قيمته 50 مليار ريال، مما وفر سيولة كافية في النظام المصرفي، وأسهم في تراجع سعر الإقراض بين البنوك السعودية منذ مارس 2020 إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات.

وأظهر التقرير نمواً في أعداد عقود التمويل العقاري السكني بقيمة إجمالية تجاوزت 62 مليار ريال خلال الشهور الأربعة الأولى من العام، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 58% على أساس سنوي، وبالنظر إلى تصنيف القروض حسب نوع العقار، شكلت قروض "الفلل" الأغلبية من الرهون العقارية بنسبة بلت 80% من إجمالي القروض.

وفي ذات السياق، لفت التقرير إلى برنامج "سكني" وما قدمه من وحدات بنحو 66 ألف وحدة سكنية خلال الفترة من بداية العام وحتى شهر أبريل، وتمثل هذه الوحدات نحو 44% من إجمالي الوحدات البالغ عددها 150 ألف وحدة المستهدف توزيعها بنهاية العام 2021.

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