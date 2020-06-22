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تنبيه من "الأرصاد" لـ 4 محافظات بمكة.. رياح وأتربة ورؤية تتدنى

يشمل الساحلية والمناطق المفتوحة والطرق السريعة ويستمر لـ 7 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح نشطة تُثير الأتربة وتسبب تدنياً في مدى الرؤية على محافظات: القنفذة، والليث، والكامل، وبحرة، تشمل الأجزاء الساحلية منها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه من "الأرصاد" لـ 4 محافظات بمكة.. رياح وأتربة ورؤية تتدنى
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح نشطة تُثير الأتربة وتسبب تدنياً في مدى الرؤية على محافظات: القنفذة، والليث، والكامل، وبحرة، تشمل الأجزاء الساحلية منها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
10:19 AM

تنبيه من "الأرصاد" لـ 4 محافظات بمكة.. رياح وأتربة ورؤية تتدنى

يشمل الساحلية والمناطق المفتوحة والطرق السريعة ويستمر لـ 7 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح نشطة تُثير الأتربة وتسبب تدنياً في مدى الرؤية على محافظات: القنفذة، والليث، والكامل، وبحرة، تشمل الأجزاء الساحلية منها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

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