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بعد الأمطار الغزيرة.. "الأرصاد" تنبه الرياض بتدنٍّ في الرؤية بسبب الضباب

رصدت أعلى كمية هطول أمطار بمقدار 36.8 مل بالصناعية الجديدة

أكدت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أن منطقة الرياض على موعد مع الضباب الذي يتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية خلال الساعات القادمة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة من المتوقع أن تبدأ الساعة الحادية عشرة من مساء الجمعة، وتستمر حتى التاسعة من صباح اليوم السبت.

وكانت العاصمة الرياض قد شهت أمس هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبَرَد والبرق، مع هبوب رياح شديدة، غرقت معها بعض الشوارع والأنفاق. فيما لا تزال السماء ملبدة بالسُّحب.

وكانت الكميات المسجلة للعاصمة الرياض من الأمطار من مراصد الهيئة ليوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الآن قد ‏سجلها مرصد مطار الرياض بـ14.1 مل، فيما رصدت محطة الهيئة الأوتوماتيكية في الصناعية الجديدة جنوب الرياض أعلى كمية هطول للأمطار بمقدار 36.8 مل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد الأمطار الغزيرة.. "الأرصاد" تنبه الرياض بتدنٍّ في الرؤية بسبب الضباب
سبق

أكدت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أن منطقة الرياض على موعد مع الضباب الذي يتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية خلال الساعات القادمة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة من المتوقع أن تبدأ الساعة الحادية عشرة من مساء الجمعة، وتستمر حتى التاسعة من صباح اليوم السبت.

وكانت العاصمة الرياض قد شهت أمس هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبَرَد والبرق، مع هبوب رياح شديدة، غرقت معها بعض الشوارع والأنفاق. فيما لا تزال السماء ملبدة بالسُّحب.

وكانت الكميات المسجلة للعاصمة الرياض من الأمطار من مراصد الهيئة ليوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الآن قد ‏سجلها مرصد مطار الرياض بـ14.1 مل، فيما رصدت محطة الهيئة الأوتوماتيكية في الصناعية الجديدة جنوب الرياض أعلى كمية هطول للأمطار بمقدار 36.8 مل.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
01:05 AM

بعد الأمطار الغزيرة.. "الأرصاد" تنبه الرياض بتدنٍّ في الرؤية بسبب الضباب

رصدت أعلى كمية هطول أمطار بمقدار 36.8 مل بالصناعية الجديدة

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قاسم الخبراني - الرياض
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أكدت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أن منطقة الرياض على موعد مع الضباب الذي يتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية خلال الساعات القادمة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة من المتوقع أن تبدأ الساعة الحادية عشرة من مساء الجمعة، وتستمر حتى التاسعة من صباح اليوم السبت.

وكانت العاصمة الرياض قد شهت أمس هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبَرَد والبرق، مع هبوب رياح شديدة، غرقت معها بعض الشوارع والأنفاق. فيما لا تزال السماء ملبدة بالسُّحب.

وكانت الكميات المسجلة للعاصمة الرياض من الأمطار من مراصد الهيئة ليوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الآن قد ‏سجلها مرصد مطار الرياض بـ14.1 مل، فيما رصدت محطة الهيئة الأوتوماتيكية في الصناعية الجديدة جنوب الرياض أعلى كمية هطول للأمطار بمقدار 36.8 مل.

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