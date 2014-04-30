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جنازته تتوشح بعلم الوطن.. الجموع تشيع الشهيد "حمدي" بجازان

حضر مراسم الدفن والعزاء مجموعة من ضباط قوة الطوارئ

تقدم قائد قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة جازان المقدم عبدالرحمن بن عبدالله القحطاني ووكيل محافظة صامطة مصطفى قحل ومساعد مدير شرطة محافظة صامطة المقدم أحمد قحل ظهر اليوم ، صلاة الميت على الشهيد علي حمدي الذي استشهد بعد تعرض منزلهم لمقذوف أطلقته المليشيات الحوثية المدعومة من إيران على محافظة صامطة.

وحضر مراسم الدفن والعزاء مجموعة من ضباط قوة الطوارئ الرائد شبيب الشهراني والرائد خالد بن ناصر القحطاني و الرائد عبدالله عسيري والنقيب إبراهيم الطوهري والملازم أول ياسر الزهراني وعدد كبير من زملاء الشهيد وجمع غفير من الأهالي ، فيما توشحت جنازته بعلم الوطن .

والشهيد علي عبده حمدي أحد منسوبي رئاسة أمن الدولة بقوة الطوارئ الخاصة بجازان وقد تعرض لمقذوف معادي قادم من الأراضي اليمنية مما أدى إلى استشهاده الجمعة الماضية.

من جانبه رفع والد الشهيد شكره الجزيل لسعادة قائد القوة والضباط وزملاء الشهيد على هذه الوقفة الإنسانية منهم داعياً الله عز وجل أن يرحم الشهيد ويحفظ أمن وأمان هذا البلد وأن يحفظ ولاة الأمر والأمة الإسلامية وأن ينصرهم ويرد كيد الكائدين في نحورهم .

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جنازته تتوشح بعلم الوطن.. الجموع تشيع الشهيد "حمدي" بجازان
سبق

تقدم قائد قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة جازان المقدم عبدالرحمن بن عبدالله القحطاني ووكيل محافظة صامطة مصطفى قحل ومساعد مدير شرطة محافظة صامطة المقدم أحمد قحل ظهر اليوم ، صلاة الميت على الشهيد علي حمدي الذي استشهد بعد تعرض منزلهم لمقذوف أطلقته المليشيات الحوثية المدعومة من إيران على محافظة صامطة.

وحضر مراسم الدفن والعزاء مجموعة من ضباط قوة الطوارئ الرائد شبيب الشهراني والرائد خالد بن ناصر القحطاني و الرائد عبدالله عسيري والنقيب إبراهيم الطوهري والملازم أول ياسر الزهراني وعدد كبير من زملاء الشهيد وجمع غفير من الأهالي ، فيما توشحت جنازته بعلم الوطن .

والشهيد علي عبده حمدي أحد منسوبي رئاسة أمن الدولة بقوة الطوارئ الخاصة بجازان وقد تعرض لمقذوف معادي قادم من الأراضي اليمنية مما أدى إلى استشهاده الجمعة الماضية.

من جانبه رفع والد الشهيد شكره الجزيل لسعادة قائد القوة والضباط وزملاء الشهيد على هذه الوقفة الإنسانية منهم داعياً الله عز وجل أن يرحم الشهيد ويحفظ أمن وأمان هذا البلد وأن يحفظ ولاة الأمر والأمة الإسلامية وأن ينصرهم ويرد كيد الكائدين في نحورهم .

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
04:33 PM

جنازته تتوشح بعلم الوطن.. الجموع تشيع الشهيد "حمدي" بجازان

حضر مراسم الدفن والعزاء مجموعة من ضباط قوة الطوارئ

A A A
محمد المواسي - جازان
9
18,699

تقدم قائد قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة جازان المقدم عبدالرحمن بن عبدالله القحطاني ووكيل محافظة صامطة مصطفى قحل ومساعد مدير شرطة محافظة صامطة المقدم أحمد قحل ظهر اليوم ، صلاة الميت على الشهيد علي حمدي الذي استشهد بعد تعرض منزلهم لمقذوف أطلقته المليشيات الحوثية المدعومة من إيران على محافظة صامطة.

وحضر مراسم الدفن والعزاء مجموعة من ضباط قوة الطوارئ الرائد شبيب الشهراني والرائد خالد بن ناصر القحطاني و الرائد عبدالله عسيري والنقيب إبراهيم الطوهري والملازم أول ياسر الزهراني وعدد كبير من زملاء الشهيد وجمع غفير من الأهالي ، فيما توشحت جنازته بعلم الوطن .

والشهيد علي عبده حمدي أحد منسوبي رئاسة أمن الدولة بقوة الطوارئ الخاصة بجازان وقد تعرض لمقذوف معادي قادم من الأراضي اليمنية مما أدى إلى استشهاده الجمعة الماضية.

من جانبه رفع والد الشهيد شكره الجزيل لسعادة قائد القوة والضباط وزملاء الشهيد على هذه الوقفة الإنسانية منهم داعياً الله عز وجل أن يرحم الشهيد ويحفظ أمن وأمان هذا البلد وأن يحفظ ولاة الأمر والأمة الإسلامية وأن ينصرهم ويرد كيد الكائدين في نحورهم .

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