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بـ"الأردية".. هكذا هنأ سفير السعودية بإسلام آباد باكستان بيوم استقلالها

فيما قدمت السفارة تهنئة عبر "تويتر" تجسد عمق علاقات البلدين والقيادة

قامت سفارة خادم الحرمين الشريفين في إسلام إباد، بالتهنئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، الحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني بيوم الاستقلال؛ حيث جاء في التهنئة: (نيابة عن المملكة وعن الشعب السعودي وتحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، نهنئ جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة اليوم الوطني الباكستاني).

كما هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسلام آباد السفير نواف المالكي، الحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني، عبر مقطع فيديو؛ حيث قدم من خلاله التهنئة باللغة الأردية، وهنأ الشعب الباكستاني والحكومة الباكستانية، وتمنى لهم المزيد من الرقي والازدهار والصداقة الأبدية بين السعودية وباكستان.

باكستان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بـ"الأردية".. هكذا هنأ سفير السعودية بإسلام آباد باكستان بيوم استقلالها
سبق

قامت سفارة خادم الحرمين الشريفين في إسلام إباد، بالتهنئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، الحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني بيوم الاستقلال؛ حيث جاء في التهنئة: (نيابة عن المملكة وعن الشعب السعودي وتحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، نهنئ جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة اليوم الوطني الباكستاني).

كما هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسلام آباد السفير نواف المالكي، الحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني، عبر مقطع فيديو؛ حيث قدم من خلاله التهنئة باللغة الأردية، وهنأ الشعب الباكستاني والحكومة الباكستانية، وتمنى لهم المزيد من الرقي والازدهار والصداقة الأبدية بين السعودية وباكستان.

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
02:49 PM

بـ"الأردية".. هكذا هنأ سفير السعودية بإسلام آباد باكستان بيوم استقلالها

فيما قدمت السفارة تهنئة عبر "تويتر" تجسد عمق علاقات البلدين والقيادة

A A A
يوسف سفر - الرياض
8
2,119

قامت سفارة خادم الحرمين الشريفين في إسلام إباد، بالتهنئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، الحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني بيوم الاستقلال؛ حيث جاء في التهنئة: (نيابة عن المملكة وعن الشعب السعودي وتحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، نهنئ جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة اليوم الوطني الباكستاني).

كما هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسلام آباد السفير نواف المالكي، الحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني، عبر مقطع فيديو؛ حيث قدم من خلاله التهنئة باللغة الأردية، وهنأ الشعب الباكستاني والحكومة الباكستانية، وتمنى لهم المزيد من الرقي والازدهار والصداقة الأبدية بين السعودية وباكستان.

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