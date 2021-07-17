منصة التطوع الصحي.. تقنية إلكترونية تسهم في خدمة ضيوف الرحمن

في سياق رفع مستوى الوعي لدى العامة وتعزيز أدوارهم في خدمة المجتمع

يقدم المتطوعون عديداً من الخدمات منها الصحية العلاجية والوقائية التي تسهم في رفع مستوى الوعي لدى العامة وزيادة مساهماتهم في خدمة المجتمع، ومساعدة المحتاجين والوقوف إلى جانبهم ومساندتهم.

وعلى مدار فترة جائحة كورونا؛ بذل المتطوعون جهوداً كبيرة في مساندة القطاعات الحكومية والمؤسسات الأهلية، مستفيدين من خبراتهم ومؤهلاتهم وطاقاتهم في تسخير معظم أوقاتهم للأعمال التطوعية التي كان لها الأثر في مكافحة آثار الجائحة والحد من انتشار الوباء بين أفراد المجتمع.

وعبر منصة التطوع الصحي التي أطلقتها وزارة الصحة؛ يتم ربط الجهات الموفرة للفرص التطوعية بالمتطوعين الراغبين بتقديم أي عمل تطوعي، ويستطيع المتطوع مـن خلال المنصة الاستفادة مـن خدمات الالتحاق بالدورات التدريبية، واستعراض الفرص التطوعية الصحية، والالتحاق بالفرصة التطوعية، والتواصل مع مشرف الفرصة التطوعية، وإصدار شهادة التطوع، واستعراض عدد الساعات التطوعية.

وتسمح منصة التطوع الصحي للباحثين عن الفرص التطوعية بالحصول عليها سواء كان ممارساً صحياً أو فرداً من المجتمع يحمل روح التطوع وخدمة الوطن.

ويمكن للمتطوع من خلال المنصة المشاركة في مجال العمل الصحي في المستشفيات والمراكز الطبية، والعناية الحرجة، وتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد، وغسيل الكلى، كما يمكنه المشاركة كمختص في الخدمات الداعمة مثل الأبحاث الطبية والدراسات المسوح الميدانية، والدعم اللوجستي للكوادر الطبية والعاملين والمرضى، والأعمال الإدارية والمكتبية، والإعلام والعلاقات العامة، والتدريب والتقييم والمتابعة، والاتصالات وتقنية المعلومات.

ويشارك مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة في تمكين الممارسين الصحيين من خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1442هـ، حيث بلغ عدد المشاركين 500 متطوع صحي من مختلف التخصصات الصحية، وذلك بالشراكة مع مجلس الضمان الصحي التعاوني.

وسيقوم المتطوعون بتقديم الخدمات الصحية العلاجية والوقائية في عدة مواقع متفرقة، منها: مناطق فرز الحجاج، والمواقيت، والمطارات، كما سيتم إشراكهم في برنامج تدريبي معتمد من قِبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

يُذكر أن مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة أُسّس عام 2019م كإحدى مبادرات برامج المشاركة المجتمعية ضمن برنامج التحول الوطني للوزارة؛ ويهدف إلى إدارة التطوع الصحي في المملكة وتنظيمه.