عن بعد .. نائب أمير الشرقية يطلع على جهود "إنسان" فى مواجهة كورونا

استعرض المتجر الإلكتروني للجمعية وقياس مؤشرات الأداء ومدى تفاعل المتبرعين

عقد الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) ـ رئيس اللجنة التنفيذية ـ اجتماعًا عن بُعد ـ مع عدد من مسؤولي الجمعية، حيث تابع الجهود التى قدمتها الجمعية للمستفيدين خلال جائحة كورونا.

وقال مدير عام الجمعية صالح بن عبدالله اليوسف إن الاجتماع تناول عددًا من المواضيع التي تتعلق بمتابعة سير العمل خلال جائحة كورونا، وتم استعراض المبادرات والمشاريع التي أطلقتها "إنسان" خلال الثلاثة أشهر الماضية، ومن ذلك المتجر الإلكتروني، وقياس مؤشرات أدائه، ومدى تفاعل المتبرعين، خاصة أن الجمعية قامت بتسهيل عملية التبرعات لمشاريعها وبرامجها من خلال المتجر .

وأوضح "اليوسف" أن الجمعية أطلقت منذ بداية الأزمة أربع مبادرات نوعية لخدمة المستفيدين تضمنت (معًا لصحة إنسان ـ كمّل تعليمك ـ نحن معكم ـ عطاء مستمر).

وأشار "اليوسف" أن نائب أمير المنطقة وجه بتطوير آلية إجراءات قبول التبرع بالمتجر، وتسهيله على المتبرع بصفتها الوسيلة الأسرع وتواكب مرحلة التحول الإلكتروني التي تسعى الجمعية لتحقيقها في كافة معاملاتها الداخلية والخارجية. وتحقق تطلعات رؤية المملكة في التحول الرقمي.

ونوه "اليوسف" بالاهتمام والرعاية التي تحظى بها الجمعية من لدن رئيس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ـ أمير منطقة الرياض ـ والمتابعة المستمرة من لدن سمو نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، رئيس اللجنة التنفيذية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ نائب أمير المنطقة الشرقية ـ وحرصهما على تلمس احتياجات الأيتام وتذليل كافة الصعاب التي تعترض مسيرة الجمعية، ومتابعتهما المستمرة لبرامج الجمعية ومشاريعها ودعمهما المادي والمعنوي.