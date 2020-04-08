ولادة طفلين سليمين لمصابتين بفيروس كورونا في بيرو

الفحوص أثبتت عدم انتقال المرض للرضيعين

قال مستشفى في ليما عاصمة بيرو، إن امرأتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد وضعتا طفلين، وإن الفحوص أثبتت عدم انتقال المرض للرضيعين.

وأضاف مستشفى ريباجلياتي أن ولادة الطفلين يومي 27 و31 مارس كانت قيصرية بناءً على تعليمات الأطباء لتجنب أيّ مضاعفات.

وقال الطبيب كارلوس ألبريتك؛ "لحسن الحظ لم يحدث انتقال مما يعني أن العدوى لم تنتقل من الوالدتين إلى الرضيعين".

وأضاف، أن المرأتين بصحة جيدة لكنهما ما زالتا تتلقيان العلاج من فيروس كورونا.

وقال ألبريتك؛ إن الأطباء سيؤيدون بقاء المرأتين مع رضيعيهما.

وأضاف "هذا وباء عالمي جديد وليست لدينا خبرة به. لدى الصين وإيطاليا بعض المنشورات التي تتضمن توصيات للرضاعة الطبيعية. وانتقال العدوى عن طريق لبن الأم لم يتأكّد".

لكنه أشار إلى أنه في حال كانت الأم تعاني أعراضاً شديدة للمرض، فإن الوضع سيختلف وقال "في هذه الحالة ينبغي الفصل بين الأطفال حديثي الولادة وأمهاتهم".

وسجلت بيرو 2954 حالة إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا و107 وفيات حتى الآن، وأعلنت تعافي 1301 شخص.