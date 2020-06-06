احتفل العميد ركن أحمد بن ناصر شحمان الغامدي بزواجه من ابنة الشيخ معيض بن علي الشريف الزهراني، وذلك في حفل اقتصر على العائلتَيْن وفق التدابير الاحترازية امتثالاً لتوجيهات ولاة الأمر.
وفق التدابير الاحترازية.. "الغامدي" يحتفل بزواجه
احتفل العميد ركن أحمد بن ناصر شحمان الغامدي بزواجه من ابنة الشيخ معيض بن علي الشريف الزهراني، وذلك في حفل اقتصر على العائلتَيْن وفق التدابير الاحترازية امتثالاً لتوجيهات ولاة الأمر.
اعلان
وفق التدابير الاحترازية.. "الغامدي" يحتفل بزواجهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-06
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
09:07 PM
وفق التدابير الاحترازية.. "الغامدي" يحتفل بزواجه
احتفل العميد ركن أحمد بن ناصر شحمان الغامدي بزواجه من ابنة الشيخ معيض بن علي الشريف الزهراني، وذلك في حفل اقتصر على العائلتَيْن وفق التدابير الاحترازية امتثالاً لتوجيهات ولاة الأمر.
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
6,881
91 مليار ..
29 يناير
17,318
70 مليار ..
26 أكتوبر
22,296
53.8 مليار
31 يوليو
42,943
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل
عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!
ساير المنيعي
سري للغاية..
بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد
مها عبدالله الحقباني
السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات
علي آل شرمة
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة
ماجد البريكان
أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش
عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة
غسان محمد عسيلان