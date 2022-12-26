"العبدالواحد" يطلق فعاليات حملة "مكارم الأخلاق" في بقيق

تستهدف تعزيز القيم والآداب والسلوك برسائل توعوية ولوحات إرشادية

أطلق مدير إدارة مكافحة المخدرات بالإنابة بمحافظة بقيق النقيب عبدالعزيز بن يوسف العبدالواحد، بمكتبه، أعمال حملة "مكارم الأخلاق".

واستمع العبدالواحد لشرح عن الحملة وأهدافها من فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بقيق الشيخ حمد بن محمد المري، التي تشتمل على العديد من البرامج التوعوية التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق الحسنة، والتحذير من الأخلاق السيئة.

وتُعنى الحملة بإبراز جهود المملكة العربية السعودية ودورها في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك من خلال رسائل مؤثرة تُبَث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية.

من جهته أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن هذه البرامج تحظى بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.