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على هذه المناطق.. "الحصيني" يرسم خريطة هطولات الـ 24 ساعة المقبلة

قال: رطوبة مرتفعة بمعظم الأنحاء وعرعر الأقل في درجات الحرارة وجازان الأعلى

توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ أن تشهد بعض مناطق المملكة خلال الـ 24 ساعة المقبلة، من صباح اليوم الثلاثاء حتى صباح غد الأربعاء، أمطاراً متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من الباحة وجازان وعسير، وبين الليث والقنفذة، وبين حائل والقصيم.

وقال: إن درجات الحرارة المسجلة في السادسة، صباح اليوم، بالمملكة تشهد رطوبة من متوسطة إلى عالية على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: إن عرعر سجّلت أقل درجة حرارة 7 مئوية، فيما سجّلت جازان أعلى درجة 24 مئوية، والعاصمة الرياض 10 درجات، ومكة المكرّمة 21 درجة، والمدينة المنوّرة 18 مئوية، والدمام 13 درجة.

ولفت إلى أن الرطوبة، فجر اليوم، تراوحت بين 50 و100% على معظم المناطق، وتشكّل الضباب على بعضها.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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على هذه المناطق.. "الحصيني" يرسم خريطة هطولات الـ 24 ساعة المقبلة
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ أن تشهد بعض مناطق المملكة خلال الـ 24 ساعة المقبلة، من صباح اليوم الثلاثاء حتى صباح غد الأربعاء، أمطاراً متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من الباحة وجازان وعسير، وبين الليث والقنفذة، وبين حائل والقصيم.

وقال: إن درجات الحرارة المسجلة في السادسة، صباح اليوم، بالمملكة تشهد رطوبة من متوسطة إلى عالية على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: إن عرعر سجّلت أقل درجة حرارة 7 مئوية، فيما سجّلت جازان أعلى درجة 24 مئوية، والعاصمة الرياض 10 درجات، ومكة المكرّمة 21 درجة، والمدينة المنوّرة 18 مئوية، والدمام 13 درجة.

ولفت إلى أن الرطوبة، فجر اليوم، تراوحت بين 50 و100% على معظم المناطق، وتشكّل الضباب على بعضها.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
08:58 AM

على هذه المناطق.. "الحصيني" يرسم خريطة هطولات الـ 24 ساعة المقبلة

قال: رطوبة مرتفعة بمعظم الأنحاء وعرعر الأقل في درجات الحرارة وجازان الأعلى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ أن تشهد بعض مناطق المملكة خلال الـ 24 ساعة المقبلة، من صباح اليوم الثلاثاء حتى صباح غد الأربعاء، أمطاراً متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من الباحة وجازان وعسير، وبين الليث والقنفذة، وبين حائل والقصيم.

وقال: إن درجات الحرارة المسجلة في السادسة، صباح اليوم، بالمملكة تشهد رطوبة من متوسطة إلى عالية على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: إن عرعر سجّلت أقل درجة حرارة 7 مئوية، فيما سجّلت جازان أعلى درجة 24 مئوية، والعاصمة الرياض 10 درجات، ومكة المكرّمة 21 درجة، والمدينة المنوّرة 18 مئوية، والدمام 13 درجة.

ولفت إلى أن الرطوبة، فجر اليوم، تراوحت بين 50 و100% على معظم المناطق، وتشكّل الضباب على بعضها.

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