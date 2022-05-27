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الرياض ..الثقافة واليونيسكو يبحثان مجالات التعاون المستقبلية

ناقشا عددًا من الملفات الثقافية وتحقيق رؤية 2030

عقدت وزارة الثقافة ورشة عملٍ مع وفدٍ من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة برئاسة السيد أرنستو رينتو أوتونو مساعد المدير العام للثقافة في (اليونيسكو)، أمس الأحد، في الرياض.

وناقشت الورشة عددًا من الملفات الثقافية والحضارية التي تعزز مجالات للتعاون المستقبلي بين وزارة الثقافة واليونيسكو بما يحقق رؤية وتوجهات الوزارة المنبثقة من رؤية المملكة ٢٠٣٠.

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الرياض ..الثقافة واليونيسكو يبحثان مجالات التعاون المستقبلية
سبق

عقدت وزارة الثقافة ورشة عملٍ مع وفدٍ من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة برئاسة السيد أرنستو رينتو أوتونو مساعد المدير العام للثقافة في (اليونيسكو)، أمس الأحد، في الرياض.

وناقشت الورشة عددًا من الملفات الثقافية والحضارية التي تعزز مجالات للتعاون المستقبلي بين وزارة الثقافة واليونيسكو بما يحقق رؤية وتوجهات الوزارة المنبثقة من رؤية المملكة ٢٠٣٠.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
01:40 AM

الرياض ..الثقافة واليونيسكو يبحثان مجالات التعاون المستقبلية

ناقشا عددًا من الملفات الثقافية وتحقيق رؤية 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت وزارة الثقافة ورشة عملٍ مع وفدٍ من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة برئاسة السيد أرنستو رينتو أوتونو مساعد المدير العام للثقافة في (اليونيسكو)، أمس الأحد، في الرياض.

وناقشت الورشة عددًا من الملفات الثقافية والحضارية التي تعزز مجالات للتعاون المستقبلي بين وزارة الثقافة واليونيسكو بما يحقق رؤية وتوجهات الوزارة المنبثقة من رؤية المملكة ٢٠٣٠.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,911
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,852
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,157
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,483

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