"العمل" النيجري.. أول وزير أفريقي ضحية فيروس "كورونا"

أعلنت الحكومة النيجرية، اليوم، أن وزير العمل محمد بن عمر توفي، الأحد، عن 55 عاماً؛ بسبب إصابته بفيروس "كورونا" المستجدّ.

وقال التلفزيون الرسمي: "للأسف، هذا المرض الرهيب أودى بحياة الوزير محمد بن عمر".