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"الصحة" : تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 30251

"العمل" النيجري.. أول وزير أفريقي ضحية فيروس "كورونا"

أعلنت الحكومة النيجرية، اليوم، أن وزير العمل محمد بن عمر توفي، الأحد، عن 55 عاماً؛ بسبب إصابته بفيروس "كورونا" المستجدّ.

وقال التلفزيون الرسمي: "للأسف، هذا المرض الرهيب أودى بحياة الوزير محمد بن عمر".

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"العمل" النيجري.. أول وزير أفريقي ضحية فيروس "كورونا"
سبق

أعلنت الحكومة النيجرية، اليوم، أن وزير العمل محمد بن عمر توفي، الأحد، عن 55 عاماً؛ بسبب إصابته بفيروس "كورونا" المستجدّ.

وقال التلفزيون الرسمي: "للأسف، هذا المرض الرهيب أودى بحياة الوزير محمد بن عمر".

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
02:12 PM

"العمل" النيجري.. أول وزير أفريقي ضحية فيروس "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الحكومة النيجرية، اليوم، أن وزير العمل محمد بن عمر توفي، الأحد، عن 55 عاماً؛ بسبب إصابته بفيروس "كورونا" المستجدّ.

وقال التلفزيون الرسمي: "للأسف، هذا المرض الرهيب أودى بحياة الوزير محمد بن عمر".

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