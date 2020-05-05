"العمل" النيجري.. أول وزير أفريقي ضحية فيروس "كورونا"

أعلنت الحكومة النيجرية، اليوم، أن وزير العمل محمد بن عمر توفي، الأحد، عن 55 عاماً؛ بسبب إصابته بفيروس "كورونا" المستجدّ.
وقال التلفزيون الرسمي: "للأسف، هذا المرض الرهيب أودى بحياة الوزير محمد بن عمر".
أعلنت الحكومة النيجرية، اليوم، أن وزير العمل محمد بن عمر توفي، الأحد، عن 55 عاماً؛ بسبب إصابته بفيروس "كورونا" المستجدّ.
وقال التلفزيون الرسمي: "للأسف، هذا المرض الرهيب أودى بحياة الوزير محمد بن عمر".
فيروس كورونا الجديد
أعلنت الحكومة النيجرية، اليوم، أن وزير العمل محمد بن عمر توفي، الأحد، عن 55 عاماً؛ بسبب إصابته بفيروس "كورونا" المستجدّ.
وقال التلفزيون الرسمي: "للأسف، هذا المرض الرهيب أودى بحياة الوزير محمد بن عمر".
أعلنت الحكومة النيجرية، اليوم، أن وزير العمل محمد بن عمر توفي، الأحد، عن 55 عاماً؛ بسبب إصابته بفيروس "كورونا" المستجدّ.
وقال التلفزيون الرسمي: "للأسف، هذا المرض الرهيب أودى بحياة الوزير محمد بن عمر".