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"الشبانة" يبحث مع مساعدة رئيس وزراء باكستان سبل تعزيز التعاون بمجال الإعلام

"أعوان" أكدت أن زيارة ولي العهد لإسلام آباد أسهمت في تطوير العلاقات الثنائية

التقى وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، أمس الأربعاء، في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى باكستان، المساعدة الخاصة لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الإعلام الدكتورة فردوس عاشق أعوان في مكتبها بإسلام آباد.

وفي التفاصيل، بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان في مجال الإعلام.

وأكدت الدكتور فردوس أهمية وضع إستراتيجية مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الإعلام، وقالت :"إن الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باكستان قد أسهمت في تطوير العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين".

وأضافت أن الشعب الباكستاني يكن الحب والاحترام لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية.

من جانب آخر قال الوزير تركي الشبانة: "إن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا لعلاقاتها مع باكستان، ولديها رغبة في تعزيز التعاون الثنائي في مجال الإعلام".

وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشبانة" يبحث مع مساعدة رئيس وزراء باكستان سبل تعزيز التعاون بمجال الإعلام
سبق

التقى وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، أمس الأربعاء، في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى باكستان، المساعدة الخاصة لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الإعلام الدكتورة فردوس عاشق أعوان في مكتبها بإسلام آباد.

وفي التفاصيل، بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان في مجال الإعلام.

وأكدت الدكتور فردوس أهمية وضع إستراتيجية مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الإعلام، وقالت :"إن الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باكستان قد أسهمت في تطوير العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين".

وأضافت أن الشعب الباكستاني يكن الحب والاحترام لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية.

من جانب آخر قال الوزير تركي الشبانة: "إن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا لعلاقاتها مع باكستان، ولديها رغبة في تعزيز التعاون الثنائي في مجال الإعلام".

وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
12:17 AM

"الشبانة" يبحث مع مساعدة رئيس وزراء باكستان سبل تعزيز التعاون بمجال الإعلام

"أعوان" أكدت أن زيارة ولي العهد لإسلام آباد أسهمت في تطوير العلاقات الثنائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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التقى وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، أمس الأربعاء، في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى باكستان، المساعدة الخاصة لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الإعلام الدكتورة فردوس عاشق أعوان في مكتبها بإسلام آباد.

وفي التفاصيل، بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان في مجال الإعلام.

وأكدت الدكتور فردوس أهمية وضع إستراتيجية مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الإعلام، وقالت :"إن الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باكستان قد أسهمت في تطوير العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين".

وأضافت أن الشعب الباكستاني يكن الحب والاحترام لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية.

من جانب آخر قال الوزير تركي الشبانة: "إن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا لعلاقاتها مع باكستان، ولديها رغبة في تعزيز التعاون الثنائي في مجال الإعلام".

وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.

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