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"ملكية ينبع" تعقد اجتماعًا بين قاطني المدينة والقيادات

تماشيًا مع توجهات القيادة في خدمة المواطنين

عقدت الهيئة الملكية بينبع لقاءً جمع قاطني مدينة ينبع الصناعية وقيادات الهيئة وشركة مرافق.

جاء ذلك لإبراز الجهود والإنجازات في كل قطاعات الهيئة خلال العام ٢٠٢١م، في ليلة تزدان بروح المسؤولية من المواطن والمسؤول، وتماشيًا مع توجهات قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- في خدمة المواطنين وتحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030.

بدأ اللقاء باستعراض أهم الإنجازات المتحققة والتطلعات المستقبلية؛ من أبرزها استقطاب الهيئة ما يعادل 328 مليار ريال إجمالي استثمارات؛ منها 253 مليار ريال استثمارات القطاع الخاص، و76 مليار ريال استثمارات الهيئة الملكية للمشروعات الرأسمالية والتشغيلية، بطاقة إنتاجية بلغت 406 مليون طن في مساحة إجمالية 606 كم2.

تلا ذلك استعراض أهم المنجزات في مجال الخدمات الصحية؛ منها تدشين مركز لقاحات كوفيد-19 بالمركز الطبي للهيئة الملكية بينبع، ومركز الرعاية الصحية المهنية.

وتقديم عدد من المبادرات المتمثلة في تشغيل وحدة القسطرة القلبية بـ9 عيادات للكبار و2 للأطفال، وعمليات جراحة اليوم الواحد، وافتتاح عيادة صحة الثدي، إضافة إلى برنامج تجربة المستفيد، ومبادرة الموظف الشامل، ومبادرة عونك لكبار السن، وتشغيل العيادات المسائية.

كما تم استعراض الاعترافات والاعتمادات المحلية والإقليمية التي حصلت عليها كليات الهيئة الملكية بينبع، والجوائز والميداليات والأوسمة التي حصلت عليها مدارس مدينة ينبع الصناعية، وعرض الخدمات ومشروعات البنية التحتية التي تم إنجازها والمشروعات تحت الإنشاء والأخرى المتعلقة بالخدمات وتحسين جودة الحياة، واستعراض أبرز الفعاليات والأنشطة الاجتماعية المقدمة لخدمة مجتمع ينبع الصناعية.

أما فيما يتعلق بالجانب الاستثماري فقد تم تقديم نبذة عن اتفاقيات الاستثمار الصناعي الجديدة، التي فاقت 6.4 مليار ريال، والمراكز التجارية والتسويقية تحت الإنشاء التي تم تخصيصها حديثًا، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالفنادق ومراكز الخدمات الترفيهية.

في حين تم إثراء النقاشات لعدد من الموضوعات، وطرح الأفكار المتبادلة بأسلوب حواري هادف لتحسين جودة الخدمات المقدمة من الهيئة الملكية بينبع الصناعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ملكية ينبع" تعقد اجتماعًا بين قاطني المدينة والقيادات
سبق

عقدت الهيئة الملكية بينبع لقاءً جمع قاطني مدينة ينبع الصناعية وقيادات الهيئة وشركة مرافق.

جاء ذلك لإبراز الجهود والإنجازات في كل قطاعات الهيئة خلال العام ٢٠٢١م، في ليلة تزدان بروح المسؤولية من المواطن والمسؤول، وتماشيًا مع توجهات قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- في خدمة المواطنين وتحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030.

بدأ اللقاء باستعراض أهم الإنجازات المتحققة والتطلعات المستقبلية؛ من أبرزها استقطاب الهيئة ما يعادل 328 مليار ريال إجمالي استثمارات؛ منها 253 مليار ريال استثمارات القطاع الخاص، و76 مليار ريال استثمارات الهيئة الملكية للمشروعات الرأسمالية والتشغيلية، بطاقة إنتاجية بلغت 406 مليون طن في مساحة إجمالية 606 كم2.

تلا ذلك استعراض أهم المنجزات في مجال الخدمات الصحية؛ منها تدشين مركز لقاحات كوفيد-19 بالمركز الطبي للهيئة الملكية بينبع، ومركز الرعاية الصحية المهنية.

وتقديم عدد من المبادرات المتمثلة في تشغيل وحدة القسطرة القلبية بـ9 عيادات للكبار و2 للأطفال، وعمليات جراحة اليوم الواحد، وافتتاح عيادة صحة الثدي، إضافة إلى برنامج تجربة المستفيد، ومبادرة الموظف الشامل، ومبادرة عونك لكبار السن، وتشغيل العيادات المسائية.

كما تم استعراض الاعترافات والاعتمادات المحلية والإقليمية التي حصلت عليها كليات الهيئة الملكية بينبع، والجوائز والميداليات والأوسمة التي حصلت عليها مدارس مدينة ينبع الصناعية، وعرض الخدمات ومشروعات البنية التحتية التي تم إنجازها والمشروعات تحت الإنشاء والأخرى المتعلقة بالخدمات وتحسين جودة الحياة، واستعراض أبرز الفعاليات والأنشطة الاجتماعية المقدمة لخدمة مجتمع ينبع الصناعية.

أما فيما يتعلق بالجانب الاستثماري فقد تم تقديم نبذة عن اتفاقيات الاستثمار الصناعي الجديدة، التي فاقت 6.4 مليار ريال، والمراكز التجارية والتسويقية تحت الإنشاء التي تم تخصيصها حديثًا، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالفنادق ومراكز الخدمات الترفيهية.

في حين تم إثراء النقاشات لعدد من الموضوعات، وطرح الأفكار المتبادلة بأسلوب حواري هادف لتحسين جودة الخدمات المقدمة من الهيئة الملكية بينبع الصناعية.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
06:54 PM

"ملكية ينبع" تعقد اجتماعًا بين قاطني المدينة والقيادات

تماشيًا مع توجهات القيادة في خدمة المواطنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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عقدت الهيئة الملكية بينبع لقاءً جمع قاطني مدينة ينبع الصناعية وقيادات الهيئة وشركة مرافق.

جاء ذلك لإبراز الجهود والإنجازات في كل قطاعات الهيئة خلال العام ٢٠٢١م، في ليلة تزدان بروح المسؤولية من المواطن والمسؤول، وتماشيًا مع توجهات قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- في خدمة المواطنين وتحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030.

بدأ اللقاء باستعراض أهم الإنجازات المتحققة والتطلعات المستقبلية؛ من أبرزها استقطاب الهيئة ما يعادل 328 مليار ريال إجمالي استثمارات؛ منها 253 مليار ريال استثمارات القطاع الخاص، و76 مليار ريال استثمارات الهيئة الملكية للمشروعات الرأسمالية والتشغيلية، بطاقة إنتاجية بلغت 406 مليون طن في مساحة إجمالية 606 كم2.

تلا ذلك استعراض أهم المنجزات في مجال الخدمات الصحية؛ منها تدشين مركز لقاحات كوفيد-19 بالمركز الطبي للهيئة الملكية بينبع، ومركز الرعاية الصحية المهنية.

وتقديم عدد من المبادرات المتمثلة في تشغيل وحدة القسطرة القلبية بـ9 عيادات للكبار و2 للأطفال، وعمليات جراحة اليوم الواحد، وافتتاح عيادة صحة الثدي، إضافة إلى برنامج تجربة المستفيد، ومبادرة الموظف الشامل، ومبادرة عونك لكبار السن، وتشغيل العيادات المسائية.

كما تم استعراض الاعترافات والاعتمادات المحلية والإقليمية التي حصلت عليها كليات الهيئة الملكية بينبع، والجوائز والميداليات والأوسمة التي حصلت عليها مدارس مدينة ينبع الصناعية، وعرض الخدمات ومشروعات البنية التحتية التي تم إنجازها والمشروعات تحت الإنشاء والأخرى المتعلقة بالخدمات وتحسين جودة الحياة، واستعراض أبرز الفعاليات والأنشطة الاجتماعية المقدمة لخدمة مجتمع ينبع الصناعية.

أما فيما يتعلق بالجانب الاستثماري فقد تم تقديم نبذة عن اتفاقيات الاستثمار الصناعي الجديدة، التي فاقت 6.4 مليار ريال، والمراكز التجارية والتسويقية تحت الإنشاء التي تم تخصيصها حديثًا، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالفنادق ومراكز الخدمات الترفيهية.

في حين تم إثراء النقاشات لعدد من الموضوعات، وطرح الأفكار المتبادلة بأسلوب حواري هادف لتحسين جودة الخدمات المقدمة من الهيئة الملكية بينبع الصناعية.

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142 مليون ..

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