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شاهد.. لجنة مشتركة تكشف عن معمل لتحضير الخلطات الممنوعة طبيًا شمالي الطائف

عثر بداخله على كميات كبيرة جاهزة للتوزيع .. وتم إغلاق الموقع وفق الأنظمة

كشفت لجنة مشتركة من بينها أمانة الطائف ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية"، وهيئة الغذاء والدواء، عن معمل لتحضير الخلطات الممنوعة بداخل فيلا بأحد الأحياء التابعة لبلدية شمال المحافظة.

وتفصيلاً، ذكرت مصادر "سبق" أنه تم الانتقال من قِبل اللجنة للموقع حسب مندوب توزيع لأحد محال العطارة، وتم فتح الموقع للجنة من قِبل مندوب التوزيع، بمشاركة مندوب عن الجهات المختصة، وتبين أنه معمل لتحضير الخلطات الممنوعة طبيًا والتي تُسبب أضرارًا صحية على مستخدميها، تُديره عمالة وافدة، كانت تقوم بتحضير كميات هائلة من تلك الخلطات، في ظل توفير الأدوات والمكائن الخاصة بتجهيزها.

وأضافت المصادر أنه تم العثور على عبوات فارغة بكميات كبيرة يقومون بوضع ملصقات عليها تحمل المكونات المزيفة والكاذبة وأسباب تناولها واضعين أنفسهم أطباء.

ووجد أيضًا بداخل المعمل كميات هائلة من هذه الخلطات المُعدة من مواد مجهولة المصدر كانت جاهزة للتوزيع، والبعض الآخر تم إعداده من مواد منتهية الصلاحية، وتم إغلاق الموقع وفق الأنظمة والتعليمات.

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شاهد.. لجنة مشتركة تكشف عن معمل لتحضير الخلطات الممنوعة طبيًا شمالي الطائف
سبق

كشفت لجنة مشتركة من بينها أمانة الطائف ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية"، وهيئة الغذاء والدواء، عن معمل لتحضير الخلطات الممنوعة بداخل فيلا بأحد الأحياء التابعة لبلدية شمال المحافظة.

وتفصيلاً، ذكرت مصادر "سبق" أنه تم الانتقال من قِبل اللجنة للموقع حسب مندوب توزيع لأحد محال العطارة، وتم فتح الموقع للجنة من قِبل مندوب التوزيع، بمشاركة مندوب عن الجهات المختصة، وتبين أنه معمل لتحضير الخلطات الممنوعة طبيًا والتي تُسبب أضرارًا صحية على مستخدميها، تُديره عمالة وافدة، كانت تقوم بتحضير كميات هائلة من تلك الخلطات، في ظل توفير الأدوات والمكائن الخاصة بتجهيزها.

وأضافت المصادر أنه تم العثور على عبوات فارغة بكميات كبيرة يقومون بوضع ملصقات عليها تحمل المكونات المزيفة والكاذبة وأسباب تناولها واضعين أنفسهم أطباء.

ووجد أيضًا بداخل المعمل كميات هائلة من هذه الخلطات المُعدة من مواد مجهولة المصدر كانت جاهزة للتوزيع، والبعض الآخر تم إعداده من مواد منتهية الصلاحية، وتم إغلاق الموقع وفق الأنظمة والتعليمات.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
01:10 AM

شاهد.. لجنة مشتركة تكشف عن معمل لتحضير الخلطات الممنوعة طبيًا شمالي الطائف

عثر بداخله على كميات كبيرة جاهزة للتوزيع .. وتم إغلاق الموقع وفق الأنظمة

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فهد العتيبي - الطائف
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كشفت لجنة مشتركة من بينها أمانة الطائف ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية"، وهيئة الغذاء والدواء، عن معمل لتحضير الخلطات الممنوعة بداخل فيلا بأحد الأحياء التابعة لبلدية شمال المحافظة.

وتفصيلاً، ذكرت مصادر "سبق" أنه تم الانتقال من قِبل اللجنة للموقع حسب مندوب توزيع لأحد محال العطارة، وتم فتح الموقع للجنة من قِبل مندوب التوزيع، بمشاركة مندوب عن الجهات المختصة، وتبين أنه معمل لتحضير الخلطات الممنوعة طبيًا والتي تُسبب أضرارًا صحية على مستخدميها، تُديره عمالة وافدة، كانت تقوم بتحضير كميات هائلة من تلك الخلطات، في ظل توفير الأدوات والمكائن الخاصة بتجهيزها.

وأضافت المصادر أنه تم العثور على عبوات فارغة بكميات كبيرة يقومون بوضع ملصقات عليها تحمل المكونات المزيفة والكاذبة وأسباب تناولها واضعين أنفسهم أطباء.

ووجد أيضًا بداخل المعمل كميات هائلة من هذه الخلطات المُعدة من مواد مجهولة المصدر كانت جاهزة للتوزيع، والبعض الآخر تم إعداده من مواد منتهية الصلاحية، وتم إغلاق الموقع وفق الأنظمة والتعليمات.

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