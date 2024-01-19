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"أخضر المبارزة" يبدأ مشوار العربية بـ5 ميداليات

افتتح المنتخب السعودي للمبارزة مشاركته في البطولة العربية للناشئين للمبارزة، التي انطلقت اليوم في مملكة البحرين بتحقيق 5 ميداليات (ذهبيتين وفضية وبرونزيتين).

وحقق لاعب الأخضر حسين الطويل الميدالية الذهبية في سلاح الابيه، وذهبت الميدالية البرونزية لزميله عبدالكريم الحليفي، وحصل إبراهيم الهديب على الميدالية الذهبية في سلاح الشيش للناشئين، واكتفى زميله مهدي القروص بالميدالية الفضية، فيما نالت لين الفوزان الميدالية البرونزية في سلاح الشيش.


وسيخوض المنتخب السعودي للناشئين (فرق)، غدًا الاثنين، منافسات سلاح الابيه بمشاركة عبدالكريم الحليفي وحسين الطويل وأحمد الدربي وأحمد الفيحاني، فيما يخوض إبراهيم الهديب ومحمد الدخيل ومهدي القروص وطه السباع؛ منافسات سلاح الشيش.

المنتخب السعودي للمبارزة البطولة العربية للناشئين للمبارزة البحرين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"أخضر المبارزة" يبدأ مشوار العربية بـ5 ميداليات
سبق

افتتح المنتخب السعودي للمبارزة مشاركته في البطولة العربية للناشئين للمبارزة، التي انطلقت اليوم في مملكة البحرين بتحقيق 5 ميداليات (ذهبيتين وفضية وبرونزيتين).

وحقق لاعب الأخضر حسين الطويل الميدالية الذهبية في سلاح الابيه، وذهبت الميدالية البرونزية لزميله عبدالكريم الحليفي، وحصل إبراهيم الهديب على الميدالية الذهبية في سلاح الشيش للناشئين، واكتفى زميله مهدي القروص بالميدالية الفضية، فيما نالت لين الفوزان الميدالية البرونزية في سلاح الشيش.


وسيخوض المنتخب السعودي للناشئين (فرق)، غدًا الاثنين، منافسات سلاح الابيه بمشاركة عبدالكريم الحليفي وحسين الطويل وأحمد الدربي وأحمد الفيحاني، فيما يخوض إبراهيم الهديب ومحمد الدخيل ومهدي القروص وطه السباع؛ منافسات سلاح الشيش.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
06:22 PM

"أخضر المبارزة" يبدأ مشوار العربية بـ5 ميداليات

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صحيفة سبق الإلكترونية - المنامة
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افتتح المنتخب السعودي للمبارزة مشاركته في البطولة العربية للناشئين للمبارزة، التي انطلقت اليوم في مملكة البحرين بتحقيق 5 ميداليات (ذهبيتين وفضية وبرونزيتين).

وحقق لاعب الأخضر حسين الطويل الميدالية الذهبية في سلاح الابيه، وذهبت الميدالية البرونزية لزميله عبدالكريم الحليفي، وحصل إبراهيم الهديب على الميدالية الذهبية في سلاح الشيش للناشئين، واكتفى زميله مهدي القروص بالميدالية الفضية، فيما نالت لين الفوزان الميدالية البرونزية في سلاح الشيش.


وسيخوض المنتخب السعودي للناشئين (فرق)، غدًا الاثنين، منافسات سلاح الابيه بمشاركة عبدالكريم الحليفي وحسين الطويل وأحمد الدربي وأحمد الفيحاني، فيما يخوض إبراهيم الهديب ومحمد الدخيل ومهدي القروص وطه السباع؛ منافسات سلاح الشيش.

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