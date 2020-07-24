وقالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر حسابها الرسمي "بتويتر": "اللغات التي ستتم ترجمة خطبة عرفة بها لهذا العام ١٤٤١ هي: الإنجليزية، الأوردية، الفرنسية، الإندونيسية، الفارسية، الروسية، الصينية، الهوساوية، التركية، البنغالية".

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن خطبة يوم عرفة ستتم ترجمتها إلى ١٠ لغات.

"شؤون الحرمين": "خطبة عرفة" هذا العام بـ10 لغات ذياب الشمري سبق 2020-07-24 أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن خطبة يوم عرفة ستتم ترجمتها إلى ١٠ لغات. وقالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر حسابها الرسمي "بتويتر": "اللغات التي ستتم ترجمة خطبة عرفة بها لهذا العام ١٤٤١ هي: الإنجليزية، الأوردية، الفرنسية، الإندونيسية، الفارسية، الروسية، الصينية، الهوساوية، التركية، البنغالية".

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441 06:18 PM

"شؤون الحرمين": "خطبة عرفة" هذا العام بـ10 لغات منها الإنجليزية والأوردية والفرنسية والإندونيسية والفارسية





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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن خطبة يوم عرفة ستتم ترجمتها إلى ١٠ لغات.

وقالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر حسابها الرسمي "بتويتر": "اللغات التي ستتم ترجمة خطبة عرفة بها لهذا العام ١٤٤١ هي: الإنجليزية، الأوردية، الفرنسية، الإندونيسية، الفارسية، الروسية، الصينية، الهوساوية، التركية، البنغالية".