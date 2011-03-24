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"غوتيريش": مبادرة السعودية تتوافق مع جهود الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية

أكد دعمه الكامل لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي شامل بالبلاد

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ترحيبه بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والتزامها مع الحكومة اليمنية الشرعية بوقف إطلاق النار في اليمن.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمس مع مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بشأن الوضع في اليمن.

وأكد غوتيريش خلال الاتصال دعمه لمبادرة السعودية، والتوصل إلى حل سياسي شامل، مفيدًا بأن هذه المبادرة تتوافق مع مبادرات الأمم المتحدة، وجهودها في هذا الجانب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"غوتيريش": مبادرة السعودية تتوافق مع جهود الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية
سبق

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ترحيبه بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والتزامها مع الحكومة اليمنية الشرعية بوقف إطلاق النار في اليمن.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمس مع مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بشأن الوضع في اليمن.

وأكد غوتيريش خلال الاتصال دعمه لمبادرة السعودية، والتوصل إلى حل سياسي شامل، مفيدًا بأن هذه المبادرة تتوافق مع مبادرات الأمم المتحدة، وجهودها في هذا الجانب.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
01:28 AM

"غوتيريش": مبادرة السعودية تتوافق مع جهود الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية

أكد دعمه الكامل لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي شامل بالبلاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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2,702

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ترحيبه بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والتزامها مع الحكومة اليمنية الشرعية بوقف إطلاق النار في اليمن.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمس مع مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بشأن الوضع في اليمن.

وأكد غوتيريش خلال الاتصال دعمه لمبادرة السعودية، والتوصل إلى حل سياسي شامل، مفيدًا بأن هذه المبادرة تتوافق مع مبادرات الأمم المتحدة، وجهودها في هذا الجانب.

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