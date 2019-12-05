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"الحقوي" إلى رتبة مقدم بشرطة نجران

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية مدير إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية بشرطة منطقة نجران، الرائد فيصل بن علي غانم الحقوي، إلى رتبته الجديدة "مقدم".

وعبَّر المقدم "الحقوي" عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على هذه الثقة، والتي هي خير حافز لبذل الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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"الحقوي" إلى رتبة مقدم بشرطة نجران
سبق

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية مدير إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية بشرطة منطقة نجران، الرائد فيصل بن علي غانم الحقوي، إلى رتبته الجديدة "مقدم".

وعبَّر المقدم "الحقوي" عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على هذه الثقة، والتي هي خير حافز لبذل الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
08:38 PM

"الحقوي" إلى رتبة مقدم بشرطة نجران

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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صدر الأمر الملكي الكريم بترقية مدير إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية بشرطة منطقة نجران، الرائد فيصل بن علي غانم الحقوي، إلى رتبته الجديدة "مقدم".

وعبَّر المقدم "الحقوي" عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على هذه الثقة، والتي هي خير حافز لبذل الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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