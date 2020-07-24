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لدعم الثروة الحيوانية.. مدير "بيئة مكة": خصصنا 19 عيادة بيطرية

الجهود شملت تجهيز 4 محاجر و٤٠ فرقة رش أرضي لنواقل الأمراض

أفاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، بأن الفرع يسعى للحفاظ على الثروة الحيوانية وإنمائها من خلال تنفيذ عدد كبير من الأنشطة والخدمات لتحقيق الأمن الغذائي ودعم مشاريع الثروة الحيوانية في المنطقة عبر خدمات مستمرة وأعمال متواصلة تقدّمها الوزارة في منطقة مكة المكرمة؛ وذلك من خلال 19 عيادة بيطرية حكومية، و12 فرقة طوارئ وعيادات متنقلة، و4 محاجر، و٤٠ فرقة رش أرضي لنواقل الأمراض.

وقال "الغامدي": فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة يتعاون مع الجهات المختصة في جميع إجراءات السيطرة ومكافحة الأمراض الحيوانية الوبائية والمستوطنة والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ومنع انتشارها في المنطقة، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به محاجر الوزارة بمنطقة مكة المكرمة (محجر ميناء جدة الإسلامي، محجر الخمرة، محجر مطار الملك عبدالعزيز بجدة، محجر ميناء الملك عبدالله الاقتصادي، محجر مطار الطائف الدولي)؛ حيث تقوم بأدوار رئيسية في فحص كل الإرساليات (الحيوانات الحية، والصيصان، وبيض التفقيس) الواردة للمملكة من خلال المحاجر الطبية.

وأضاف: مختبر وزارة البيئة بميناء جدة الإسلامي يهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية، والتصدي للأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية، والأمراض المشتركة التي تهدد صحة الإنسان؛ فالمختبر يقوم بفحص العينات من الإرساليات الحيوانية والنباتية الواردة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي؛ للتأكد من سلامتها ومأمونيتها والحد من دخول الأمراض الوبائية والعابرة للحدود، إضافة إلى تشخيص الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكذلك دعم وكالة الثروة الحيوانية في أعمال المسح والتقصي عن الأمراض الوبائية بمنطقة مكة المكرمة، والذي تقوم به الخدمات البيطرية بالفرع بشكل دوري لتقييم الوضع الصحي للأمراض الحيوانية.

وأردف: حظي قطاع الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، برعاية واهتمام كبيرين من القيادة، تَمَثّلا في المحافظة على الثروة الحيوانية بالمملكة وإنمائها؛ وذلك من خلال تقديم الرعاية الصحية البيطرية وتقديم النصح، والمشورة الفنية، والتوعية، والتثقيف لجميع مربي الثروة الحيوانية.

ودعا "الغامدي" المستثمرين ومربي الماشية إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة من الوزارة لخدمة المستفيدين في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية في المملكة عبر منصة "زراعي"، التي تتيح استخراج وتجديد تراخيص الثروة النباتية، وتراخيص الثروة الحيوانية، وتراخيص الثروة السمكية، إضافة إلى تراخيص الخدمات المساندة، التي تعمل على إطلاق المزيد من الخدمات باستمرار للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمال الوزارة.

وأشار إلى الدخول إلى الرابط: https://eservices.mewa.gov.sa/web/login، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في المنصة، وتقديم المستندات اللازمة لإكمال خدمات استخراج وتجديد التراخيص في المجالات المذكورة في وقت وجيز ودون تكاليف.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لدعم الثروة الحيوانية.. مدير "بيئة مكة": خصصنا 19 عيادة بيطرية
سبق

أفاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، بأن الفرع يسعى للحفاظ على الثروة الحيوانية وإنمائها من خلال تنفيذ عدد كبير من الأنشطة والخدمات لتحقيق الأمن الغذائي ودعم مشاريع الثروة الحيوانية في المنطقة عبر خدمات مستمرة وأعمال متواصلة تقدّمها الوزارة في منطقة مكة المكرمة؛ وذلك من خلال 19 عيادة بيطرية حكومية، و12 فرقة طوارئ وعيادات متنقلة، و4 محاجر، و٤٠ فرقة رش أرضي لنواقل الأمراض.

وقال "الغامدي": فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة يتعاون مع الجهات المختصة في جميع إجراءات السيطرة ومكافحة الأمراض الحيوانية الوبائية والمستوطنة والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ومنع انتشارها في المنطقة، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به محاجر الوزارة بمنطقة مكة المكرمة (محجر ميناء جدة الإسلامي، محجر الخمرة، محجر مطار الملك عبدالعزيز بجدة، محجر ميناء الملك عبدالله الاقتصادي، محجر مطار الطائف الدولي)؛ حيث تقوم بأدوار رئيسية في فحص كل الإرساليات (الحيوانات الحية، والصيصان، وبيض التفقيس) الواردة للمملكة من خلال المحاجر الطبية.

وأضاف: مختبر وزارة البيئة بميناء جدة الإسلامي يهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية، والتصدي للأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية، والأمراض المشتركة التي تهدد صحة الإنسان؛ فالمختبر يقوم بفحص العينات من الإرساليات الحيوانية والنباتية الواردة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي؛ للتأكد من سلامتها ومأمونيتها والحد من دخول الأمراض الوبائية والعابرة للحدود، إضافة إلى تشخيص الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكذلك دعم وكالة الثروة الحيوانية في أعمال المسح والتقصي عن الأمراض الوبائية بمنطقة مكة المكرمة، والذي تقوم به الخدمات البيطرية بالفرع بشكل دوري لتقييم الوضع الصحي للأمراض الحيوانية.

وأردف: حظي قطاع الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، برعاية واهتمام كبيرين من القيادة، تَمَثّلا في المحافظة على الثروة الحيوانية بالمملكة وإنمائها؛ وذلك من خلال تقديم الرعاية الصحية البيطرية وتقديم النصح، والمشورة الفنية، والتوعية، والتثقيف لجميع مربي الثروة الحيوانية.

ودعا "الغامدي" المستثمرين ومربي الماشية إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة من الوزارة لخدمة المستفيدين في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية في المملكة عبر منصة "زراعي"، التي تتيح استخراج وتجديد تراخيص الثروة النباتية، وتراخيص الثروة الحيوانية، وتراخيص الثروة السمكية، إضافة إلى تراخيص الخدمات المساندة، التي تعمل على إطلاق المزيد من الخدمات باستمرار للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمال الوزارة.

وأشار إلى الدخول إلى الرابط: https://eservices.mewa.gov.sa/web/login، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في المنصة، وتقديم المستندات اللازمة لإكمال خدمات استخراج وتجديد التراخيص في المجالات المذكورة في وقت وجيز ودون تكاليف.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
02:38 PM

لدعم الثروة الحيوانية.. مدير "بيئة مكة": خصصنا 19 عيادة بيطرية

الجهود شملت تجهيز 4 محاجر و٤٠ فرقة رش أرضي لنواقل الأمراض

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عبدالله الراجحي - جدة
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أفاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، بأن الفرع يسعى للحفاظ على الثروة الحيوانية وإنمائها من خلال تنفيذ عدد كبير من الأنشطة والخدمات لتحقيق الأمن الغذائي ودعم مشاريع الثروة الحيوانية في المنطقة عبر خدمات مستمرة وأعمال متواصلة تقدّمها الوزارة في منطقة مكة المكرمة؛ وذلك من خلال 19 عيادة بيطرية حكومية، و12 فرقة طوارئ وعيادات متنقلة، و4 محاجر، و٤٠ فرقة رش أرضي لنواقل الأمراض.

وقال "الغامدي": فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة يتعاون مع الجهات المختصة في جميع إجراءات السيطرة ومكافحة الأمراض الحيوانية الوبائية والمستوطنة والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ومنع انتشارها في المنطقة، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به محاجر الوزارة بمنطقة مكة المكرمة (محجر ميناء جدة الإسلامي، محجر الخمرة، محجر مطار الملك عبدالعزيز بجدة، محجر ميناء الملك عبدالله الاقتصادي، محجر مطار الطائف الدولي)؛ حيث تقوم بأدوار رئيسية في فحص كل الإرساليات (الحيوانات الحية، والصيصان، وبيض التفقيس) الواردة للمملكة من خلال المحاجر الطبية.

وأضاف: مختبر وزارة البيئة بميناء جدة الإسلامي يهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية، والتصدي للأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية، والأمراض المشتركة التي تهدد صحة الإنسان؛ فالمختبر يقوم بفحص العينات من الإرساليات الحيوانية والنباتية الواردة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي؛ للتأكد من سلامتها ومأمونيتها والحد من دخول الأمراض الوبائية والعابرة للحدود، إضافة إلى تشخيص الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكذلك دعم وكالة الثروة الحيوانية في أعمال المسح والتقصي عن الأمراض الوبائية بمنطقة مكة المكرمة، والذي تقوم به الخدمات البيطرية بالفرع بشكل دوري لتقييم الوضع الصحي للأمراض الحيوانية.

وأردف: حظي قطاع الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، برعاية واهتمام كبيرين من القيادة، تَمَثّلا في المحافظة على الثروة الحيوانية بالمملكة وإنمائها؛ وذلك من خلال تقديم الرعاية الصحية البيطرية وتقديم النصح، والمشورة الفنية، والتوعية، والتثقيف لجميع مربي الثروة الحيوانية.

ودعا "الغامدي" المستثمرين ومربي الماشية إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة من الوزارة لخدمة المستفيدين في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية في المملكة عبر منصة "زراعي"، التي تتيح استخراج وتجديد تراخيص الثروة النباتية، وتراخيص الثروة الحيوانية، وتراخيص الثروة السمكية، إضافة إلى تراخيص الخدمات المساندة، التي تعمل على إطلاق المزيد من الخدمات باستمرار للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمال الوزارة.

وأشار إلى الدخول إلى الرابط: https://eservices.mewa.gov.sa/web/login، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في المنصة، وتقديم المستندات اللازمة لإكمال خدمات استخراج وتجديد التراخيص في المجالات المذكورة في وقت وجيز ودون تكاليف.

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