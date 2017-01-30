بعد رسالة البريد "الغامض".. "السيسي" يطمئن على "قيس سعيد"

اتصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالرئيس التونسي قيس سعيد؛ للاطمئنان على سلامته؛ إثر واقعة البريد المرسل لرئاسة الجمهورية التونسية.

وطِبقًا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي؛ "فإن الرئيس اطمأن على سلامة أخيه الرئيس التونسي؛ إثر واقعة البريد المرسل لرئاسة الجمهورية التونسية؛ متمنيًا سيادته له دوام الصحة والعافية".

وأعرب الرئيس التونسي عن "خالص التقدير لتمنيات السيسي الصادقة"؛ لافتًا إلى أن "ذلك يعكس عمق وخصوصية العلاقات المصرية التونسية، وما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة".

وخلال الاتصال الهاتفي، تم الاتفاق على "مواصلة التشاور، والتنسيق المكثف، إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية خلال الفترة المقبلة".