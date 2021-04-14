تقرير: ما هي مقاهي الموت وما وظيفتها على الإنترنت؟

شهدت رواجًا مع انتشار فيروس كورونا

تحت عنوان "قهوة وحلوى وكورونا: مقاهي الموت على الإنترنت تحاول الإجابة على الأسئلة الصعبة"، نشرت صحيفة "الجارديان" تقريرًا عن "مقاهي الموت" ووظيفتها على الإنترنت.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تقول كاتبة التقرير ليبي بروكس: إن ما يُعرف باسم "مقاهي الموت" شهدت انتشارًا ورواجًا مع تفشي فيروس كورونا.

ومقاهي الموت عبارة عن منتديات على الإنترنت أو ملتقيات تسعى للتحدث عن الموت ونقاشه بصورة ودية، تسعى للتخفيف من وطأته على مَن فقدوا عزيزًا أو على من يريدون الدخول في نقاش فلسفي عن الموت.

وقالت سو بارسكي ريد، وهي معالجة نفسية على رأس أول مقهى للموت في بريطانيا وتم افتتاحه عام 2011: "في هذه الأوقات العصيبة، مع تفكيرنا بصورة أكبر في الموت، من المهم أن نجد منتديات للحديث عن مخاوفنا وقلقنا".

وتقول الكاتبة إنه مع تفشي كورونا انتشرت تلك المقاهي والمنتديات والملتقيات التي تجعل من الموت محورها على الإنترنت في كثير من أرجاء العالم.

وتضيف أنه قبل تفشي وباء كورونا كانت هذه المقاهي حقيقية تحدث على أرض الواقع، يلتقي فيها الناس ويحتسون القهوة ويتناولون الحلوى في الوقت الذي يناقشون فيه الموت وبُعده النفسي بهدوء وود وأجواء متفهمة؛ ولكنها تحولت لمنتديات على الإنترنت بعد تفشي الوباء.