بدأ المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية" بدراسة التسلسل الوراثي لفيروس كورونا المستجد لمعرفة مكان نشأته وتتبع انتشاره داخل المملكة . وقال "المركز" على حسابه الرسمي في "تويتر": بدأنا في مختبرات المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية" بدراسة التسلسل الوراثي لفيروس كورونا الجديد باستخدام تقنية "3rd generation sequencing" والتي تساعد في معرفة أين أصيبت الحالات المكتشفة بفيروس كورونا الجديد من خلال معرفة مكان نشأته وتتبع انتشاره داخل المملكة.

"وقاية" تبدأ في دراسة التسلسل الوراثي لكورونا وتتبع انتشاره بالمملكة ماجد الرفاعي سبق 2020-03-17 بدأ المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية" بدراسة التسلسل الوراثي لفيروس كورونا المستجد لمعرفة مكان نشأته وتتبع انتشاره داخل المملكة .



وقال "المركز" على حسابه الرسمي في "تويتر": بدأنا في مختبرات المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية" بدراسة التسلسل الوراثي لفيروس كورونا الجديد باستخدام تقنية "3rd generation sequencing" والتي تساعد في معرفة أين أصيبت الحالات المكتشفة بفيروس كورونا الجديد من خلال معرفة مكان نشأته وتتبع انتشاره داخل المملكة.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 06:08 PM

"وقاية" تبدأ في دراسة التسلسل الوراثي لكورونا وتتبع انتشاره بالمملكة في مختبرات المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها





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بدأ المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية" بدراسة التسلسل الوراثي لفيروس كورونا المستجد لمعرفة مكان نشأته وتتبع انتشاره داخل المملكة .



وقال "المركز" على حسابه الرسمي في "تويتر": بدأنا في مختبرات المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية" بدراسة التسلسل الوراثي لفيروس كورونا الجديد باستخدام تقنية "3rd generation sequencing" والتي تساعد في معرفة أين أصيبت الحالات المكتشفة بفيروس كورونا الجديد من خلال معرفة مكان نشأته وتتبع انتشاره داخل المملكة.