غدًا تحسم بطاقات التأهل ..الأخضر يعبر محطة أستراليا ويواجه إيران لحسم الصدارة

ضمن الدور التمهيدي من البطولة الآسيوية العشرين في السعودية

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة اليد صدارته للمجموعة الثانية ضمن الدور التمهيدي من البطولة الآسيوية العشرين للرجال بفوزه على منتخب أستراليا (30-13) في اللقاء الذي جمعهما على صالة وزارة الرياضة بالدمام.

وأنهى الأخضر الشوط الأول بفارق كبير (16-7)، وحرص المدرب الفرنسي ديديه دينارت على توسيع الفارق منذ البداية قبل أن يعتمد على أكبر عددٍ من اللاعبين، تمهيدًا للمواجهة المرتقبة للأخضر أمام منتخب إيران للمنافسة على صدارة المجموعة والتي ستُقام عند الساعة السادسة مساء غدٍ الخميس في الدمام.

وكان منتخب إيران حقق هو الآخر فوزه الثاني على منتخب الهند (42-29)، في اللقاء الذي جمع بينهما على صالة الأمير نايف بالقطيف، حيث يختتم منتخب الهند مواجهاته في المجموعة ذاتها بمواجهة أستراليا غدًا الخميس على صالة الدمام.

وفي بقية مواجهات اليوم الثاني حقق منتخب الكويت الفوز على منتخب سنغافورة بنتيجة (43-14) ضمن منافسات المجموعة الأولى، فيما فاز منتخب كوريا على منتخب الأردن (28-24).

وتصدر منتخب قطر المجموعة الثالثة بفوزه على منتخب العراق (37-22) في اللقاء الذي أُقيم في الدمام، فيما تمكن منتخب الإمارات من تحقيق فوزه الأول على منافسه عمان (24-23) في اللقاء الذي أُقيم في القطيف.

وواصل منتخب البحرين صدارة المجموعة الرابعة بفوزه على منتخب أوزبكستان (35-19)، وحقق منتخب هونغ كونغ أول فوز له في البطولة على منافسه فيتنام بنتيجة (31-27) في الدمام.

مباريات الخميس

وتختتم غدًا الخميس منافسات الدور التمهيدي بإقامة ثماني مواجهات، حيث يلتقي منتخب كوريا أمام الكويت عند الساعة السادسة مساء على صالة القطيف للمنافسة على صدارة المجموعة الأولى بعد أن ضمن الفريقان التأهل إلى الدور الرئيس، فيما يلتقي منتخبا الأردن وسنغافورة في تمام الساعة الثانية ظهرًا في الدمام.

أما المجموعة الثالثة ستشهد عند الساعة الرابعة عصرًا مواجهة بين منتخبي قطر والإمارات على صالة القطيف، فيما يواجه منتخب العراق منافسه عمان في صالة الدمام في التوقيت نفسه.

وفي المجموعة الرابعة يلتقي المتصدر منتخب البحرين منتخب هونغ كونغ على صالة القطيف عند الساعة الثانية ظهرًا، فيما يلتقي منتخب فيتنام وأوزبكستان على الصالة نفسها في تمام الساعة الـ12 ظهرًا.