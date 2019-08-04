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باكستان تستعجل وساطة "ترامب" حول كشمير

بعد تصاعد التوتر بين إسلام آباد ونيودلهي

حذر رئيس وزراء باكستان عمران خان، اليوم (الأحد)، من تحول التوتر بين الهند وباكستان حول كشمير إلى أزمة إقليمية، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال خان على "تويتر": "الرئيس ترامب عرض الوساطة بشأن كشمير، وحان الوقت للقيام بذلك بعد تدهور الوضع هناك وعلى خط السيطرة بين شطري كشمير نتيجة الأعمال العدائية الجديدة التي تقوم بها قوات الاحتلال الهندية"، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف "خان": "من المحتمل أن ينفجر الوضع إلى أزمة إقليمية".

وخط السيطرة الذي أشار إليه "خان" هو الخط الذي يمثل الحدود الفعلية التي تقسم كشمير إلى شطرين بين الهند وباكستان.

وتأتي تصريحات خان بعد يوم من اتهام باكستان للهند باستخدام قنابل عنقودية محرمة، أدت إلى مقتل اثنين من المدنيين وإصابة 11 في منطقة كشمير المتنازع عليها، ونفت الهند استخدام مثل هذه القنابل.

وتطالب كلٌّ من الهند وباكستان ذات الأغلبية المسلمة بأحقيتها في كشمير، وهي مسألة محل خلاف وتوتر بين الجانبين منذ وقت طويل.

الرئيسية/ أخبار العالم

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باكستان تستعجل وساطة "ترامب" حول كشمير
سبق

حذر رئيس وزراء باكستان عمران خان، اليوم (الأحد)، من تحول التوتر بين الهند وباكستان حول كشمير إلى أزمة إقليمية، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال خان على "تويتر": "الرئيس ترامب عرض الوساطة بشأن كشمير، وحان الوقت للقيام بذلك بعد تدهور الوضع هناك وعلى خط السيطرة بين شطري كشمير نتيجة الأعمال العدائية الجديدة التي تقوم بها قوات الاحتلال الهندية"، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف "خان": "من المحتمل أن ينفجر الوضع إلى أزمة إقليمية".

وخط السيطرة الذي أشار إليه "خان" هو الخط الذي يمثل الحدود الفعلية التي تقسم كشمير إلى شطرين بين الهند وباكستان.

وتأتي تصريحات خان بعد يوم من اتهام باكستان للهند باستخدام قنابل عنقودية محرمة، أدت إلى مقتل اثنين من المدنيين وإصابة 11 في منطقة كشمير المتنازع عليها، ونفت الهند استخدام مثل هذه القنابل.

وتطالب كلٌّ من الهند وباكستان ذات الأغلبية المسلمة بأحقيتها في كشمير، وهي مسألة محل خلاف وتوتر بين الجانبين منذ وقت طويل.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
05:14 PM

باكستان تستعجل وساطة "ترامب" حول كشمير

بعد تصاعد التوتر بين إسلام آباد ونيودلهي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر رئيس وزراء باكستان عمران خان، اليوم (الأحد)، من تحول التوتر بين الهند وباكستان حول كشمير إلى أزمة إقليمية، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال خان على "تويتر": "الرئيس ترامب عرض الوساطة بشأن كشمير، وحان الوقت للقيام بذلك بعد تدهور الوضع هناك وعلى خط السيطرة بين شطري كشمير نتيجة الأعمال العدائية الجديدة التي تقوم بها قوات الاحتلال الهندية"، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف "خان": "من المحتمل أن ينفجر الوضع إلى أزمة إقليمية".

وخط السيطرة الذي أشار إليه "خان" هو الخط الذي يمثل الحدود الفعلية التي تقسم كشمير إلى شطرين بين الهند وباكستان.

وتأتي تصريحات خان بعد يوم من اتهام باكستان للهند باستخدام قنابل عنقودية محرمة، أدت إلى مقتل اثنين من المدنيين وإصابة 11 في منطقة كشمير المتنازع عليها، ونفت الهند استخدام مثل هذه القنابل.

وتطالب كلٌّ من الهند وباكستان ذات الأغلبية المسلمة بأحقيتها في كشمير، وهي مسألة محل خلاف وتوتر بين الجانبين منذ وقت طويل.

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