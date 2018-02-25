بعد توجيه "محمد بن عبدالعزيز" .. طريق جديد لـ "قلابات الموت" بالكدمي هنا معالمه

فيما لا تزال حادثة أسرة "النعيمي" التي فقدت 7 من أفرادها شاهدة على مأساة "القديم"

‏كشفت مصادر "سبق"، أن لجنة بتوجيهات نائب أمير منطقة جازان، محمد بن عبدالعزيز؛ حدّدت قبل أيام طريقاً جديداً لشاحنات وقلابات كسّارات الكدمي في محافظة صبيا التي تسلك الطريق الرابط بين محافظتَي هروب وصبيا.

وأشارت المصادر إلى أن الطريق الجديد يمر مع أبراج الكهرباء ولا يرتبط بطرق سكان قرى مركز الكدمي، وهو الأمر الذي استبشر به أهالي قرى مركز الكدمي بعدما شهدت طرقهم حوادث مرورية مع قلابات الكسّارات وأدت إلى وفيات كثيرة، كان آخرها حادث أسرة سامي النعمي.

‏يُشار الى أن وزارة النقل كانت قد أعلنت بدء تحقيقات في قضية حادث أسرة "النعمي"؛ التي فقدت سبعة من أفرادها بسبب حفرة في الطريق الذي راح ضحيته عشرات من سكان المركز العابرين على ذلك الطريق، فيما لم تعلن "النقل" النتائج النهائية لهذه التحقيقات حتى هذا الوقت، ‏وهو الطريق الذي ‏يشهد ضيقاً ومنحنيات خطيرة؛ وسط مطالبات من السكان بمشروع الطريق المزدوج واعتماد طريق مخصّص للشاحنات.