مقاتلات التحالف تفاجئ تحركات الحوثيين في كتاف بضربات قاصمة

خلفت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم (الثلاثاء)، عدة غارات جوية على ميليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الغارات استهدفت تجمعات وتحركات للميليشيا الحوثية، قرب مركز مديرية كتاف.

وأضاف أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير عدد من الآليات القتالية والعربات التابعة لها.