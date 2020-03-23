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"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

عوالق ترابية على الرياض والشرقية ونجران وسماء غائمة في تبوك والجوف

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضاً في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، فيما تؤثر العوالق الترابية على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران)، وسماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاءٍ من منطقتي تبوك والجوف.


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضاً في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، فيما تؤثر العوالق الترابية على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران)، وسماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاءٍ من منطقتي تبوك والجوف.


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
08:28 AM

"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

عوالق ترابية على الرياض والشرقية ونجران وسماء غائمة في تبوك والجوف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضاً في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، فيما تؤثر العوالق الترابية على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران)، وسماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاءٍ من منطقتي تبوك والجوف.


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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