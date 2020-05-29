لجنة عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة تنتخب رئيساً ونائباً وأميناً

اختيار جامعة جازان مقراً للأمانة العامة.. والاجتماع المقبل نهاية "صفر"

عقدت لجنة عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة اجتماعها الـ "16" بمقر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة منتصف شهر رجب الماضي، برئاسة رئيس اللجنة عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود الدكتور فهد القريني؛ وحضور عمداء شؤون الطلاب بالجامعات السعودية.

وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، ومن ضمنها انتخاب رئيس ونائب وأمين عام للجنة، وتحديد مقر للأمانة العامة للدورة المقبلة للجنة، وبعد التصويت تم ترشيح الدكتور عبدالله بن منصور آل عضيد؛ عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد رئيساً جديداً للجنة للدورة المقبلة خلفاً لعميد شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود الدكتور فهد القريني.

وشهد الاجتماع ترشيح عميد شؤون الطلاب بجامعة الطائف الدكتور بندر البقمي؛ نائباً للرئيس خلفا للدكتور عبدالله آل عضيد؛ في الدورة السابقة، واختيار جامعة جازان لتكون مقراً لأمانة اللجنة واختيار الدكتور عثمان بن حكمي؛ عميد شؤون الطلاب بجامعة جازان أميناً عاماً لها خلفا لجامعة الملك عبدالعزيز، وللدكتور مسعود القحطاني؛ عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز.

واعتمدت التوصيات من نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي.

وقدّم المرشحون للدورة الحالية شكرهم وتقديرهم لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ ونائبه للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي؛ على دعمهما اللامحدود لفعاليات وبرامج اللجنة.

وقدّمت اللجنة شكرها وتقديرها لرئيس اللجنة السابق الدكتور فهد القريني؛ وأمينها العام الدكتور مسعود القحطاني؛ على كل ما قدّماه خلال الدورة السابقة للجنة من جهود مميزة وحثيثة أسهمت في نجاح الفعاليات والبرامج المختلفة التي تشرف عليها اللجنة على مستوى الجامعات السعودية.

يُشار إلى أنّ أعضاء اللجنة المنتخبة الجديدة الثلاثية، عقدت عن بُعد مساء ليلة رابع أيام عيد الفطر المبارك، الاجتماع التحضيري بمشاركة رئيس اللجنة المنتخب الدكتور عبدالله بن منصور آل عضيد؛ بحضور نائب الرئيس الدكتور بندر البقمي؛ والأمين العام الدكتور عثمان حكمي.

ونُوقش عددٌ من المواضيع المتعلقة بعمل اللجنة في الفترة المقبلة منها "تسلُّم أمانة اللجنة من جامعة الملك عبدالعزيز مع التنسيق لموعد مقترح لذلك، العمل على تطوير موقع اللجنة على الشبكة العنكبوتية، وإنشاء وتفعيل حسابات التواصل الاجتماعي للجنة، وإعداد تقرير بالقرارات المنفّذة والمتأخرة منذ انطلاق عمل اللجنة قبل ثماني سنوات، والتوصية بإعداد ونمذجة الإجراءات التنظيمية لاجتماعات اللجنة، وتحديث اللائحة المنظمة لعمل اللجنة، وبعض المحاور الأخرى ذات الصلة بعمل اللجنة".

ومن المقرر عرض هذه الموضوعات في الاجتماع المقبل للجنة المزمع عقده في رحاب جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، نهاية شهر صفر المقبل.