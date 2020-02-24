قاوم الأمنَ وتعمّد صدم سيارة.. إيقاف قائد مركبة بالقوة في طبرجل.. غير متزن!

رصدته شرطة المحافظة وضَبَطته أثناء تأدية مهامها اليومية وتكمل إجراءاتها بحقه

أوقفت شرطة محافظة طبرجل، قائد مركبة تَعَمّد صدم إحدى المركبات المستخدمة للطريق؛ حيث كان يقود المركبة وهو في حالة غير متزنة.

وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، قائلًا: "رصدت دوريات شرطة محافظة طبرجل -وهي تؤدي مهامها اليومية- قائد مركبة وهو يقودها بحالة غير متزنة، وعند محاولة استيقافه قاوم رجال الأمن، وتعمد صدم إحدى المركبات المستخدمة للطريق؛ مما اقتضى استيقافه بالقوة الجبرية".

وأضاف: "اتضح عند القبض عليه أنه كان في حالة انفعال شديد، ويعاني من اضطرابات نفسية؛ حيث تم إحالته للمستشفى للوقوف على حالته الصحية والنفسية واستكمال الإجراءات النظامية بحقه".