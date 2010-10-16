جارديم: نملك لاعبين متميّزين قادرين على خدمة الفريق.. الدوسري: أنا جاهز لخوض المباريات

في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بيرسيبوليس في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

أكد البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني لفريق الهلال، أن مواجهة الغد ستكون متوازنة بين الفريقين؛ كون الهلال وبيرسيبوليس الإيراني وصلا لمراحل متقدمة من البطولة.

وجاء حديث البرتغالي في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الفريقين في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، والمقررة غدًا السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وأضاف: الهلال فريق قوي، ونملك لاعبين متميزين لديهم القدرة على خدمة الفريق، ومن سيشارك في لقاء الغد يعتبر هو الأجهز.

وتابع: يعتبر الثنائي "ياسر الشهراني وعبدالله عطيف" من أفضل الأسماء الموجودة لدينا في الفريق؛ حيث سنفتقد "الشهراني وعطيف" بلا شك، ولكن نملك مجموعة من اللاعبين لديهم القدرة على تعويض غياب أي لاعب بنفس الجودة.

وختم حديثه بالقول: "يعد حمد اليامي من أفضل اللاعبين الشبان، ونتطلّع إلى الاعتماد عليه في المستقبل؛ ليكتسب المزيد من المشارفة والخبرة".

من جانبه قال نجم الفريق سالم الدوسري: أنا جاهز للمشاركة في المباريات بعد أن أنهيت برنامجي التأهيلي، وأتطلّع إلى مساعدة زملائي في مواجهة غد السبت أمام بيرسبوليس الإيراني؛ حيث نسعى إلى تحقيق الفوز في مواجهة الغد وإسعاد جماهير الهلال ببطاقة التأهل.