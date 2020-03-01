بعد خسائر حادة.. بورصة الكويت تُوقِف التداول بالسوق الأول

قالت عبر "تويتر": لانخفاض مؤشره بنسبة تجاوزت 10%

أعلنت بورصة الكويت، أنه عملًا بنص المادة 9- 26- 2 من قواعد البورصة؛ فقد تم وقف التداول في السوق الأول لنهاية جلسة تداول اليوم الأحد الموافق 1 مارس 2020، مع إلغاء مزاد الإغلاق.

وقالت البورصة عبر حسابها في "تويتر" اليوم: إن إيقاف التداول بالسوق الأول يأتي لانخفاض مؤشره بنسبة تجاوزت 10%.

وأشارت إلى أن وقف التداول في السوق الأول لا يؤدي إلى إيقاف التداول في السوق الرئيسي بشكل تلقائي؛ ما لم ينخفض مؤشر السوق الرئيسي إلى المستويات التي تؤدي إلى وقف تداوله.

ووفق الوكالة الرسمية، شهدت المؤشرات الكويتية خسائر حادة في النصف ساعة الأولى من جلسة اليوم، وتواصلت تلك الخسائر حتى تمام الساعة 10:10 صباح اليوم بتوقيت الكويت.

وسجل مؤشر السوق الأول، تراجعًا بنسبة 10.98%، قبل الإعلان عن إيقافه عن التداول؛ فيما هبط مؤشر السوق العام 9.18%، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4.07%، وتراجع "رئيسي 50" بنسبة 5.06%.