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"قرقاش "مغرداً: لا يمكن احتواء التوترات في الخليج إلا سياسياً

طالب الأصوات الإقليمية بتحقيق حلول مستدامة.. حوار ومفاوضات

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش، اليوم الأحد، أنه لا يمكن معالجة التوترات في الخليج إلا عبر الطرق السياسية.

وأوضح "قرقاش" أن الأزمة التي شكّلت منذ فترة طويلة اهتماماً جماعياً، تتطلب بشكل رئيسي وقف التصعيد، وإيجاد حلول سياسية من خلال الحوار والمفاوضات.

وطالب "قرقاش" في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر" الأصوات الإقليمية بتحقيق حلول مستدامة.

وكان "قرقاش" أكد قبل أيام أن الاعتداء على ناقلات النفط في خليج عمان، واستهداف مطار أبها في السعودية يعد تطوراً مقلقاً.

وتعرضت ناقلتا نفط في خليج عمان للهجوم بواسطة طوربيد ولغم مغناطيسي، الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما، واتهمت واشنطن إيران بتنفيذ الهجومين.

وتلا ذلك إسقاط إيران لطائرة أمريكية دون طيران في المياه الدولية فوق مضيق هرمز، مما جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتخذ قراراً بضرب مواقع عسكرية إيرانية، لكنه تراجع عنه قبل التنفيذ.

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"قرقاش "مغرداً: لا يمكن احتواء التوترات في الخليج إلا سياسياً
سبق

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش، اليوم الأحد، أنه لا يمكن معالجة التوترات في الخليج إلا عبر الطرق السياسية.

وأوضح "قرقاش" أن الأزمة التي شكّلت منذ فترة طويلة اهتماماً جماعياً، تتطلب بشكل رئيسي وقف التصعيد، وإيجاد حلول سياسية من خلال الحوار والمفاوضات.

وطالب "قرقاش" في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر" الأصوات الإقليمية بتحقيق حلول مستدامة.

وكان "قرقاش" أكد قبل أيام أن الاعتداء على ناقلات النفط في خليج عمان، واستهداف مطار أبها في السعودية يعد تطوراً مقلقاً.

وتعرضت ناقلتا نفط في خليج عمان للهجوم بواسطة طوربيد ولغم مغناطيسي، الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما، واتهمت واشنطن إيران بتنفيذ الهجومين.

وتلا ذلك إسقاط إيران لطائرة أمريكية دون طيران في المياه الدولية فوق مضيق هرمز، مما جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتخذ قراراً بضرب مواقع عسكرية إيرانية، لكنه تراجع عنه قبل التنفيذ.

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
02:17 PM

"قرقاش "مغرداً: لا يمكن احتواء التوترات في الخليج إلا سياسياً

طالب الأصوات الإقليمية بتحقيق حلول مستدامة.. حوار ومفاوضات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,528

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش، اليوم الأحد، أنه لا يمكن معالجة التوترات في الخليج إلا عبر الطرق السياسية.

وأوضح "قرقاش" أن الأزمة التي شكّلت منذ فترة طويلة اهتماماً جماعياً، تتطلب بشكل رئيسي وقف التصعيد، وإيجاد حلول سياسية من خلال الحوار والمفاوضات.

وطالب "قرقاش" في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر" الأصوات الإقليمية بتحقيق حلول مستدامة.

وكان "قرقاش" أكد قبل أيام أن الاعتداء على ناقلات النفط في خليج عمان، واستهداف مطار أبها في السعودية يعد تطوراً مقلقاً.

وتعرضت ناقلتا نفط في خليج عمان للهجوم بواسطة طوربيد ولغم مغناطيسي، الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما، واتهمت واشنطن إيران بتنفيذ الهجومين.

وتلا ذلك إسقاط إيران لطائرة أمريكية دون طيران في المياه الدولية فوق مضيق هرمز، مما جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتخذ قراراً بضرب مواقع عسكرية إيرانية، لكنه تراجع عنه قبل التنفيذ.

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