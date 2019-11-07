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فيديو .. شاهد كيف استقبل ميناء الملك فهد الصناعي أكبر ناقلة في العالم

في ظل إمكاناته المتطورة وموقعه المتميز وكوادره المؤهلة

نشر ميناء الملك فهد الصناعي بمدينة ينبع الصناعية مقطع فيديو يوضح كيف استقبل أكبر وأحدث ناقلة بتروكيماويات في العالم في ظل إمكاناته المتطورة وموقعه المتميز وكوادره المؤهلة.

وكانت "سبق" نشرت خبرًا أمس عن استقبال ميناء الملك فهد الصناعي الناقلة "إن سي سي فَجْر NCC FAJR" التابعة لشركة البحري التي تعد أكبر ناقلة بتروكيماويات في العالم، وذلك لأول مرة منذ إنشائه، حيث رست على رصيف رقم 40 في محطة البتروكيماويات المخصصة لشركة ساب تانك، بطول 228 مترًا، وعرض 37 مترًا وحمولتها الاستيعابية التي تصل إلى 81.336 ألف طن.

ويتميز الميناء بموقعه، حيث يتوسط الخط ما بين أمريكا وأوروبا عبر قناة السويس شمالاً والشرق الأقصى عبر باب المندب جنوبًا، وتُوجد به قناتا اقتراب بحرية شمالية وجنوبية واسعة، وبأعماق مجهّزة لاستقبال الأجيال الجديدة من سفن الحاويات، ويعمل الميناء على مدار 24 ساعة.

وتبلغ أعماق أرصفة الميناء 18 مترًا تسمح باستقبال سفن ذات غاطس 16.5 متر، إضافة إلى أن عمليات النقل البحري بين الميناء والموانئ المجاورة ستُسهم في تقليل الضغط والازدحام على الطرق البرية، وتقليل حوادث الشاحنات عليها وحجم استهلاك وقود الشاحنات، إلى جانب الحد من آثار الأضرار البيئية الناتجة من عوادم تلك الشاحنات وتخفيفها.

ناقلة بتروكيماويات ميناء ينبع الصناعي أكبر ناقلة بتروكيماويات في العالم تصل إلى ميناء ينبع الصناعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو .. شاهد كيف استقبل ميناء الملك فهد الصناعي أكبر ناقلة في العالم
سبق

نشر ميناء الملك فهد الصناعي بمدينة ينبع الصناعية مقطع فيديو يوضح كيف استقبل أكبر وأحدث ناقلة بتروكيماويات في العالم في ظل إمكاناته المتطورة وموقعه المتميز وكوادره المؤهلة.

وكانت "سبق" نشرت خبرًا أمس عن استقبال ميناء الملك فهد الصناعي الناقلة "إن سي سي فَجْر NCC FAJR" التابعة لشركة البحري التي تعد أكبر ناقلة بتروكيماويات في العالم، وذلك لأول مرة منذ إنشائه، حيث رست على رصيف رقم 40 في محطة البتروكيماويات المخصصة لشركة ساب تانك، بطول 228 مترًا، وعرض 37 مترًا وحمولتها الاستيعابية التي تصل إلى 81.336 ألف طن.

ويتميز الميناء بموقعه، حيث يتوسط الخط ما بين أمريكا وأوروبا عبر قناة السويس شمالاً والشرق الأقصى عبر باب المندب جنوبًا، وتُوجد به قناتا اقتراب بحرية شمالية وجنوبية واسعة، وبأعماق مجهّزة لاستقبال الأجيال الجديدة من سفن الحاويات، ويعمل الميناء على مدار 24 ساعة.

وتبلغ أعماق أرصفة الميناء 18 مترًا تسمح باستقبال سفن ذات غاطس 16.5 متر، إضافة إلى أن عمليات النقل البحري بين الميناء والموانئ المجاورة ستُسهم في تقليل الضغط والازدحام على الطرق البرية، وتقليل حوادث الشاحنات عليها وحجم استهلاك وقود الشاحنات، إلى جانب الحد من آثار الأضرار البيئية الناتجة من عوادم تلك الشاحنات وتخفيفها.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
11:31 PM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
11:39 PM

فيديو .. شاهد كيف استقبل ميناء الملك فهد الصناعي أكبر ناقلة في العالم

في ظل إمكاناته المتطورة وموقعه المتميز وكوادره المؤهلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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نشر ميناء الملك فهد الصناعي بمدينة ينبع الصناعية مقطع فيديو يوضح كيف استقبل أكبر وأحدث ناقلة بتروكيماويات في العالم في ظل إمكاناته المتطورة وموقعه المتميز وكوادره المؤهلة.

وكانت "سبق" نشرت خبرًا أمس عن استقبال ميناء الملك فهد الصناعي الناقلة "إن سي سي فَجْر NCC FAJR" التابعة لشركة البحري التي تعد أكبر ناقلة بتروكيماويات في العالم، وذلك لأول مرة منذ إنشائه، حيث رست على رصيف رقم 40 في محطة البتروكيماويات المخصصة لشركة ساب تانك، بطول 228 مترًا، وعرض 37 مترًا وحمولتها الاستيعابية التي تصل إلى 81.336 ألف طن.

ويتميز الميناء بموقعه، حيث يتوسط الخط ما بين أمريكا وأوروبا عبر قناة السويس شمالاً والشرق الأقصى عبر باب المندب جنوبًا، وتُوجد به قناتا اقتراب بحرية شمالية وجنوبية واسعة، وبأعماق مجهّزة لاستقبال الأجيال الجديدة من سفن الحاويات، ويعمل الميناء على مدار 24 ساعة.

وتبلغ أعماق أرصفة الميناء 18 مترًا تسمح باستقبال سفن ذات غاطس 16.5 متر، إضافة إلى أن عمليات النقل البحري بين الميناء والموانئ المجاورة ستُسهم في تقليل الضغط والازدحام على الطرق البرية، وتقليل حوادث الشاحنات عليها وحجم استهلاك وقود الشاحنات، إلى جانب الحد من آثار الأضرار البيئية الناتجة من عوادم تلك الشاحنات وتخفيفها.

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