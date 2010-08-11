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شاهد.. "الإسلامية" تواصل توزيع آلاف المظلات الشمسية على الحجاج

لحمايتهم من ضربات الشمس الحارقة بتوجهات من وزيرها "آل الشيخ"

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ توزيع آلاف المظلات الشمسية على ضيوف الرحمن داخل المشاعر المقدسة، ضمن دورها التوعوي والوقائي الذي تقوم به لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، وسعيًا منها في تقديم ما يحتاجه الحاج، خصوصًا فيما يتعلق بالوقاية بضربات الشمس الحارقة، والتي تشهد المشاعر المقدسة في هذه الأيام.

جاء ذلك بناءً على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي وجه بتقديم كل سبل الراحة لضيوف الرحمن الذين قدموا من كافة مشارق الأرض ومغاربها, من خلال توزيع ما يحتاجونه ويعينهم على أداء مناسك الحج بيسر وسهولة.

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شاهد.. "الإسلامية" تواصل توزيع آلاف المظلات الشمسية على الحجاج
سبق

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ توزيع آلاف المظلات الشمسية على ضيوف الرحمن داخل المشاعر المقدسة، ضمن دورها التوعوي والوقائي الذي تقوم به لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، وسعيًا منها في تقديم ما يحتاجه الحاج، خصوصًا فيما يتعلق بالوقاية بضربات الشمس الحارقة، والتي تشهد المشاعر المقدسة في هذه الأيام.

جاء ذلك بناءً على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي وجه بتقديم كل سبل الراحة لضيوف الرحمن الذين قدموا من كافة مشارق الأرض ومغاربها, من خلال توزيع ما يحتاجونه ويعينهم على أداء مناسك الحج بيسر وسهولة.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
05:09 PM

شاهد.. "الإسلامية" تواصل توزيع آلاف المظلات الشمسية على الحجاج

لحمايتهم من ضربات الشمس الحارقة بتوجهات من وزيرها "آل الشيخ"

A A A
عبدالله العنزي - بعثة المشاعر المقدّسة
0
387

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ توزيع آلاف المظلات الشمسية على ضيوف الرحمن داخل المشاعر المقدسة، ضمن دورها التوعوي والوقائي الذي تقوم به لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، وسعيًا منها في تقديم ما يحتاجه الحاج، خصوصًا فيما يتعلق بالوقاية بضربات الشمس الحارقة، والتي تشهد المشاعر المقدسة في هذه الأيام.

جاء ذلك بناءً على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي وجه بتقديم كل سبل الراحة لضيوف الرحمن الذين قدموا من كافة مشارق الأرض ومغاربها, من خلال توزيع ما يحتاجونه ويعينهم على أداء مناسك الحج بيسر وسهولة.

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