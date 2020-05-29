البيت الأبيض يعلق على تغريدة "خامنئي": تويتر أصبح منصة للإرهابيين

قال إن تغريدته تمجِّد العنف وتنتهك قواعد تويتر.. ورغم ذلك تم نشرها

علّق البيت الأبيض عبر حسابه الرسمي على تويتر على إحدى التغريدات التي نشرها "علي خامنئي" المرشد الإيراني، وقال إن التغريدة تنتهك القواعدن، وتمجد العنف.. ورغم ذلك تم نشرها؛ ليتحول تويتر إلى منصة للإرهابيين.

وتفصيلاً، قال حساب البيت الأبيض على تويتر تعليقًا على تغريدة خامنئي: إن هذه التغريدة انتهكت قواعد Twitter؛ لأنها تعمل على تمجيد العنف، ومع ذلك twitter قررت أنها ستسمح للإرهابيين والدكتاتوريين والدعاة الأجانب بإساءة استخدام برنامجها.

جاء ذلك بعدما وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أمرًا تنفيذيًّا بشأن التنظيم القانوني لمواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بعد أن وجّه موقع تويتر "إنذارًا" لأول مرة للرئيس الأمريكي بشأن تغريداته.

وقال الرئيس الأمريكي إنه وقّع على الأمر التنفيذي بوسائل التواصل الاجتماعي لحماية حرية التعبير للشعب الأمريكي، وطلب من المدعي العام الأمريكي فرض قوانين الولايات على مواقع التواصل الاجتماعي.

واتهم ترامب مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تقوم بما يرقى إلى الاحتكار، وأنه سيسعى لإصدار قوانين جديدة بشأن مواقع التواصل، وفق قناة العربية. موضحًا أن الأمر التنفيذي الذي قام بتوقيعه سيحد من حصانة مواقع التواصل في أمريكا، وعلى الولايات المتحدة تطبيق قوانينها المحلية مع منصات التواصل.