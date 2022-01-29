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مشكلات بينها تسجيل الدخول.. خلل يضرب "إنستغرام" في دول عدة

بين مراقبة للحالات وشكوى المستخدمين والمعلومات الواردة عنها

قال موقع Downdetector، الذي يراقب حالات الخلل في عمل موارد الإنترنت الشائعة وانقطاعها، إن المستخدمين في دول مختلفة يشكون خللاً في عمل إنستغرام.

وذكر أن معلومات حول المشكلات في عمل إنستغرام، وردت من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا وأوكرانيا، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

ووفقاً لمعلومات الموقع، تشكو أغلبية المستخدمين من مشكلات في عمل الموقع الإلكتروني والتطبيق وخلال تسجيل الدخول إلى الحساب.

وإنستغرام هو تطبيق مجاني للمشاركة بالصور ومقاطع الفيديو مع عناصر شبكات التواصل الاجتماعي في عمله، وهو يتيح التقاط الصور ومقاطع الفيديو واستخدام الفلاتر معها وتوزيعها من خلال الخدمة وعدد من شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، وتعود ملكيته إلى شركة فيسبوك.

إنستغرام

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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مشكلات بينها تسجيل الدخول.. خلل يضرب "إنستغرام" في دول عدة
سبق

قال موقع Downdetector، الذي يراقب حالات الخلل في عمل موارد الإنترنت الشائعة وانقطاعها، إن المستخدمين في دول مختلفة يشكون خللاً في عمل إنستغرام.

وذكر أن معلومات حول المشكلات في عمل إنستغرام، وردت من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا وأوكرانيا، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

ووفقاً لمعلومات الموقع، تشكو أغلبية المستخدمين من مشكلات في عمل الموقع الإلكتروني والتطبيق وخلال تسجيل الدخول إلى الحساب.

وإنستغرام هو تطبيق مجاني للمشاركة بالصور ومقاطع الفيديو مع عناصر شبكات التواصل الاجتماعي في عمله، وهو يتيح التقاط الصور ومقاطع الفيديو واستخدام الفلاتر معها وتوزيعها من خلال الخدمة وعدد من شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، وتعود ملكيته إلى شركة فيسبوك.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
10:34 AM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
04:21 PM

مشكلات بينها تسجيل الدخول.. خلل يضرب "إنستغرام" في دول عدة

بين مراقبة للحالات وشكوى المستخدمين والمعلومات الواردة عنها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال موقع Downdetector، الذي يراقب حالات الخلل في عمل موارد الإنترنت الشائعة وانقطاعها، إن المستخدمين في دول مختلفة يشكون خللاً في عمل إنستغرام.

وذكر أن معلومات حول المشكلات في عمل إنستغرام، وردت من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا وأوكرانيا، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

ووفقاً لمعلومات الموقع، تشكو أغلبية المستخدمين من مشكلات في عمل الموقع الإلكتروني والتطبيق وخلال تسجيل الدخول إلى الحساب.

وإنستغرام هو تطبيق مجاني للمشاركة بالصور ومقاطع الفيديو مع عناصر شبكات التواصل الاجتماعي في عمله، وهو يتيح التقاط الصور ومقاطع الفيديو واستخدام الفلاتر معها وتوزيعها من خلال الخدمة وعدد من شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، وتعود ملكيته إلى شركة فيسبوك.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,007
201,250 سيارة ..

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