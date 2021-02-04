النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية : إغلاق السينما وإيقاف كافة حفلات الزواج والأنشطة الترفيهية لمدة شهر قابلة للتمديد

بعد شهر من توجيه الوزير.. مزارعو قنونا لا يزالون ينتظرون فتح بوابات السد

قالوا: منذ صدوره واللجنة المعنية في محافظة القنفذة تكمل الإجراءات المتبعة

لا يزال سكان قرى بني عيسى بسبت الجارة وقرى بني زيد، الواقعة على ضفاف وادي قنونا، ينتظرون فتح بوابات سد قنونا لتغذية الآبار بالمياه وري مزارعهم؛ تنفيذاً لتوجيهات وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الذي وجّه مطلع يناير الماضي بفتح بوابات السد؛ تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

ورغم توجيه الوزير إلا أن السكان لا يزالون ينتظرون اللجنة المعنية في محافظة القنفذة لإكمال الإجراءات المتبعة ثم فتح البوابات؛ حيث بين المزارعون أنه مضى شهر منذ بداية صدور التوجيه بفتح السد، ويأملون في سرعة فتح البوابات؛ للاستفادة من الموسم الزراعي، خصوصاً في هذه الأيام المناسبة جداً لكثير من المحاصيل الزراعية.

محافظة القنفذة وادي قنونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد شهر من توجيه الوزير.. مزارعو قنونا لا يزالون ينتظرون فتح بوابات السد
سبق

لا يزال سكان قرى بني عيسى بسبت الجارة وقرى بني زيد، الواقعة على ضفاف وادي قنونا، ينتظرون فتح بوابات سد قنونا لتغذية الآبار بالمياه وري مزارعهم؛ تنفيذاً لتوجيهات وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الذي وجّه مطلع يناير الماضي بفتح بوابات السد؛ تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

ورغم توجيه الوزير إلا أن السكان لا يزالون ينتظرون اللجنة المعنية في محافظة القنفذة لإكمال الإجراءات المتبعة ثم فتح البوابات؛ حيث بين المزارعون أنه مضى شهر منذ بداية صدور التوجيه بفتح السد، ويأملون في سرعة فتح البوابات؛ للاستفادة من الموسم الزراعي، خصوصاً في هذه الأيام المناسبة جداً لكثير من المحاصيل الزراعية.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
12:36 PM

بعد شهر من توجيه الوزير.. مزارعو قنونا لا يزالون ينتظرون فتح بوابات السد

قالوا: منذ صدوره واللجنة المعنية في محافظة القنفذة تكمل الإجراءات المتبعة

A A A
حسن العيسي - الرياض
3
2,181

لا يزال سكان قرى بني عيسى بسبت الجارة وقرى بني زيد، الواقعة على ضفاف وادي قنونا، ينتظرون فتح بوابات سد قنونا لتغذية الآبار بالمياه وري مزارعهم؛ تنفيذاً لتوجيهات وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الذي وجّه مطلع يناير الماضي بفتح بوابات السد؛ تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

ورغم توجيه الوزير إلا أن السكان لا يزالون ينتظرون اللجنة المعنية في محافظة القنفذة لإكمال الإجراءات المتبعة ثم فتح البوابات؛ حيث بين المزارعون أنه مضى شهر منذ بداية صدور التوجيه بفتح السد، ويأملون في سرعة فتح البوابات؛ للاستفادة من الموسم الزراعي، خصوصاً في هذه الأيام المناسبة جداً لكثير من المحاصيل الزراعية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,812
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,302
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,382
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,198

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة