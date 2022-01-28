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شبكة "المجد" تطلق برنامجها الشبابي "همثّون" عبر قناتها المفتوحة "دال"

تحت شعار "كل ثانية تفرق" لمدة 90 يوماً

أطلقت شبكة المجد الفضائية يوم السبت الماضي عند تمام الساعة التاسعة مساءً برنامجها الشبابي "همثّون" عبر قناتها المفتوحة "دال" الفضائية، تحت شعار "كل ثانية تفرق" لمدة 90 يوماً.

ويقوم البرنامج على فكرة وجود 28 متسابقاً يتنافسون فيما بينهم في جمع رصيد من النقاط عبر مشاركاتهم وتفاعلاتهم خلال يومهم، ليصلوا إلى نهاية كل أسبوع من مدة البرنامج لاستبعاد الأقل نقاطاً من المتسابقين حتى يصل عددهم إلى 16 متسابقاً في الأسبوع الأخير ليحصل في نهاية "همثون" ثلاثة أشخاص فائزين.

كما يقوم البرنامج على أساس تكوين مشاريع تنموية واقتصادية وإدارية واجتماعية وتطوعية، وله ثلاثة أركان أساسية: الفريق المساعد، والمحكمة، وليلة التصفيات.

ويكون الفريق المساعد عبارة عن (الحكيم، العضيد، المعين)، ويجب أن يكون كل منهم فعّالاً بالشكل المطلوب، ليحصل المتسابق على نقاط إضافية.

وجاءت تسمية "عضيد" على غرار "خلف كل رجل عظيم امرأة عضيدة"، وتكون العضيد قريبة له من الدرجة الأولى ومسؤوليتها تكمن في نشر المحتوى اليومي للمتسابق وفريق الدعم الخاص به، ويقدَّم لها برنامج خاص على مدار يومين من نهاية كل أسبوع.

وأعلنت شبكة "المجد" الفضائية عن شريكها الوقفي "وقف اليتيم بمكة"، وأيضاً صرحت عن رعاة البرنامج والبالغ عددهم ثمان رعاة، وأوضحت أيضاً عن تردداتها للقناة المفتوحة لمتابعة البرنامج الشبابي على تردد "عربسات" 12476 عمودي وعلى تردد نايل سات 11137 أفقي.

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شبكة "المجد" تطلق برنامجها الشبابي "همثّون" عبر قناتها المفتوحة "دال"
سبق

أطلقت شبكة المجد الفضائية يوم السبت الماضي عند تمام الساعة التاسعة مساءً برنامجها الشبابي "همثّون" عبر قناتها المفتوحة "دال" الفضائية، تحت شعار "كل ثانية تفرق" لمدة 90 يوماً.

ويقوم البرنامج على فكرة وجود 28 متسابقاً يتنافسون فيما بينهم في جمع رصيد من النقاط عبر مشاركاتهم وتفاعلاتهم خلال يومهم، ليصلوا إلى نهاية كل أسبوع من مدة البرنامج لاستبعاد الأقل نقاطاً من المتسابقين حتى يصل عددهم إلى 16 متسابقاً في الأسبوع الأخير ليحصل في نهاية "همثون" ثلاثة أشخاص فائزين.

كما يقوم البرنامج على أساس تكوين مشاريع تنموية واقتصادية وإدارية واجتماعية وتطوعية، وله ثلاثة أركان أساسية: الفريق المساعد، والمحكمة، وليلة التصفيات.

ويكون الفريق المساعد عبارة عن (الحكيم، العضيد، المعين)، ويجب أن يكون كل منهم فعّالاً بالشكل المطلوب، ليحصل المتسابق على نقاط إضافية.

وجاءت تسمية "عضيد" على غرار "خلف كل رجل عظيم امرأة عضيدة"، وتكون العضيد قريبة له من الدرجة الأولى ومسؤوليتها تكمن في نشر المحتوى اليومي للمتسابق وفريق الدعم الخاص به، ويقدَّم لها برنامج خاص على مدار يومين من نهاية كل أسبوع.

وأعلنت شبكة "المجد" الفضائية عن شريكها الوقفي "وقف اليتيم بمكة"، وأيضاً صرحت عن رعاة البرنامج والبالغ عددهم ثمان رعاة، وأوضحت أيضاً عن تردداتها للقناة المفتوحة لمتابعة البرنامج الشبابي على تردد "عربسات" 12476 عمودي وعلى تردد نايل سات 11137 أفقي.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
07:13 PM

شبكة "المجد" تطلق برنامجها الشبابي "همثّون" عبر قناتها المفتوحة "دال"

تحت شعار "كل ثانية تفرق" لمدة 90 يوماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت شبكة المجد الفضائية يوم السبت الماضي عند تمام الساعة التاسعة مساءً برنامجها الشبابي "همثّون" عبر قناتها المفتوحة "دال" الفضائية، تحت شعار "كل ثانية تفرق" لمدة 90 يوماً.

ويقوم البرنامج على فكرة وجود 28 متسابقاً يتنافسون فيما بينهم في جمع رصيد من النقاط عبر مشاركاتهم وتفاعلاتهم خلال يومهم، ليصلوا إلى نهاية كل أسبوع من مدة البرنامج لاستبعاد الأقل نقاطاً من المتسابقين حتى يصل عددهم إلى 16 متسابقاً في الأسبوع الأخير ليحصل في نهاية "همثون" ثلاثة أشخاص فائزين.

كما يقوم البرنامج على أساس تكوين مشاريع تنموية واقتصادية وإدارية واجتماعية وتطوعية، وله ثلاثة أركان أساسية: الفريق المساعد، والمحكمة، وليلة التصفيات.

ويكون الفريق المساعد عبارة عن (الحكيم، العضيد، المعين)، ويجب أن يكون كل منهم فعّالاً بالشكل المطلوب، ليحصل المتسابق على نقاط إضافية.

وجاءت تسمية "عضيد" على غرار "خلف كل رجل عظيم امرأة عضيدة"، وتكون العضيد قريبة له من الدرجة الأولى ومسؤوليتها تكمن في نشر المحتوى اليومي للمتسابق وفريق الدعم الخاص به، ويقدَّم لها برنامج خاص على مدار يومين من نهاية كل أسبوع.

وأعلنت شبكة "المجد" الفضائية عن شريكها الوقفي "وقف اليتيم بمكة"، وأيضاً صرحت عن رعاة البرنامج والبالغ عددهم ثمان رعاة، وأوضحت أيضاً عن تردداتها للقناة المفتوحة لمتابعة البرنامج الشبابي على تردد "عربسات" 12476 عمودي وعلى تردد نايل سات 11137 أفقي.

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